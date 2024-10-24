美國10州麥當勞爆大腸桿菌1死 49人不適涉「足三両」包

美國10個州份的麥當勞分店爆發大腸桿菌食物中毒事故。當局周二稱，有49人感不適，當中一名長者死亡及最少10人須送院，有一名兒童出現嚴重腎衰竭 。美國疾控中心稱，大部分受感染人士稱曾進食Quarter Pounders(港稱「足三両」)漢堡包，調查人員正確認哪種原材料受污染，主要集中調查配料洋蔥和牛肉。

據悉，麥當勞大腸桿菌感染事故在9月底至10月11日期間發生。科羅拉多和內布拉斯加兩州錄得最多個案，分別26宗和9宗，科羅拉多有一人死亡。猶他州和懷俄明州各有4宗，其餘來自艾奧瓦、俄勒岡和密蘇里等州份。報道指，有一名兒童出現溶血性尿毒綜合症，可引致腎衰竭。

洋蔥碎成最大嫌疑

麥當勞北美供應鏈負責人表示，引起大腸桿菌感染的最大嫌疑是足三両的夾料洋蔥碎，它們來自供貨給3個分發中心的同一供應商。美國麥當勞稱，受影響地區的麥當勞分店已將足三両下架。疾控中心表示，麥當勞正配合聯邦及各州衛生官員，已在數州份暫停使用新鮮洋蔥碎及足三両的牛肉漢堡，有關產品暫時不會供應。該中心又指，足三両牛肉漢堡只用於該款產品，而新鮮洋蔥碎亦主要用於足三両，在其他餐品中並無使用。