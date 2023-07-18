美國10歲童搭遊樂設施疑保險桿鬆脫　半空被拋出座位多處骨折

工作人員並無檢查每個座位的保險桿

《NBC News》報道，事件發生在美國伊利諾州當地社區安提阿克（Antioch）舉辦的夏日美食嘉年華活動「Antioch's Taste of Summer」。丹尼爾斯當時搭乘了遊樂設施「Moby Dick」，該項設施是將人固定在座位上，然後機器會隨速度的增加而上下移動。一名目擊者約翰遜（Elliott Johnson）表示，丹尼爾斯以一個俯衝的姿勢，雙手向下、雙腿伸直被甩出，然後他墜落在人行道上。約翰遜還表示，他也搭乘了該遊樂設施，但其保險桿有問題，「保險桿快高過我的頭頂了，每次我搭乘的時候我都感覺快掉下來」。另一名目擊者塔迪（Lauren Tardi）表示，她發現工作人員並沒有確實檢查每個座位的保險桿。

消防人員表示，他們在下午2時40分左右接到報案，緊急將丹尼爾斯空運至帕克里奇市（Park Ridge）醫院急救。然而，由於傷勢嚴重，丹尼爾斯晚間轉院到芝加哥科默兒童醫院（Comer Children’s Hospital）接受治療。事件造成他多處嚴重骨折，包含臉部、下巴、頭骨、手臂等處，牙齒被撞進牙齦中，腿部傷勢嚴重，目前已接受完手術，仍在醫院療養。丹尼爾斯祖母波爾曼（Dawne Pohlman）表示，「真的是太誇張了，令人無法接受，我們家的孩子幾乎每年都會去這個活動」。當局已下令關閉嘉年華活動中的所有遊樂設施，並介入調查，確認其他遊樂設施是否也有安全問題。

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