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國際
2023-10-11 10:17:47

美國104歲女人瑞月初剛創下最高齡跳傘紀錄 Dorothy Hoffner睡夢中辭世

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月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社）

月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社）

美國芝加哥一名104歲女人瑞本月1日在教練的協助下，成功從4,100米（1.35萬呎）高空一躍而下完成跳傘壯舉，有望創下最年邁者跳傘的健力士世界紀錄。正當芝加哥跳傘中心向健力士申請認證紀錄之際，該位人瑞卻於周一（9日）在睡夢中安詳離世，無緣在今年12月的105歲生日挑戰從未坐過的高空熱氣球。

4100米躍下 「年齡只是一個數字」

這名叫霍夫納（Dorothy Hoffner）的女人瑞本月1日推著助行器來到跳傘中心，由專業教練扶持她走上飛機的台階並進入機艙，自4,100米高空的飛機上由教練陪同躍下，創下最高齡跳傘紀錄。當她抵達地面後，隨即抓回助行器，向為她歡呼的人群說：「年齡只是一個數字」。這不是她首次跳傘，但她首次接觸這項活動已在100歲。霍夫納的故事引起了轟動，成為全球媒體的頭條。

惟霍夫納回到安老院後，院方的工作人員周一早上發現她去世，相信是周日晚上睡夢中安詳離開。芝加哥跳傘中心和美國跳傘協會於周二（10日）發表聯合聲明，對霍夫納去世表示悲痛，並對於能助她締造世界紀錄而感到榮幸。霍夫納的葬禮預計安排在11月初舉行。

月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社） 月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社） 月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社） 月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社） 月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社） 月初剛創下最高齡跳傘紀錄，美國104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner）睡夢中辭世。（美聯社）

霍夫納一輩子都住在芝加哥，她的好友柯南特說霍夫納活潑、渴望與人交談，而且機智風趣，透過她創下最高齡跳傘紀錄的照片影片，全世界都看到了她不屈不撓的精神。柯南特回憶，霍夫納總是精力充沛，思維敏捷，她不是會在下午小睡，或不出席任何活動、餐會或其他任何事情的人。她也無意打破紀錄，而且對任何宣傳都沒有興趣。「她這樣做沒有其他原因，只是想跳傘。」

長壽秘訣 「無老公孩子操心」

霍夫納終身未婚，她將自己長壽的秘訣歸功於「無老公和孩子需要操心」。原定她表明下一個挑戰是在12月滿105歲時「應該會去體驗一次高空熱氣球。」

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