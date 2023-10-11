美國104歲女人瑞月初剛創下最高齡跳傘紀錄 Dorothy Hoffner睡夢中辭世

美國芝加哥一名104歲女人瑞本月1日在教練的協助下，成功從4,100米（1.35萬呎）高空一躍而下完成跳傘壯舉，有望創下最年邁者跳傘的健力士世界紀錄。正當芝加哥跳傘中心向健力士申請認證紀錄之際，該位人瑞卻於周一（9日）在睡夢中安詳離世，無緣在今年12月的105歲生日挑戰從未坐過的高空熱氣球。

4100 米躍下 「年齡只是一個數字」

這名叫霍夫納（Dorothy Hoffner）的女人瑞本月1日推著助行器來到跳傘中心，由專業教練扶持她走上飛機的台階並進入機艙，自4,100米高空的飛機上由教練陪同躍下，創下最高齡跳傘紀錄。當她抵達地面後，隨即抓回助行器，向為她歡呼的人群說：「年齡只是一個數字」。這不是她首次跳傘，但她首次接觸這項活動已在100歲。霍夫納的故事引起了轟動，成為全球媒體的頭條。

惟霍夫納回到安老院後，院方的工作人員周一早上發現她去世，相信是周日晚上睡夢中安詳離開。芝加哥跳傘中心和美國跳傘協會於周二（10日）發表聯合聲明，對霍夫納去世表示悲痛，並對於能助她締造世界紀錄而感到榮幸。霍夫納的葬禮預計安排在11月初舉行。