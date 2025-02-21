美國11歲女疑因移民身分遭歧視　不堪校園欺凌輕生亡

美國德州傳出移民悲劇，一名年僅11歲來自墨西哥的女童，在學校不斷被譏笑是「非法移民」，女童不堪壓力，在住家輕生身亡，她的葬禮19日在教堂舉行，家屬和親友都泣不成聲，場面令人鼻酸。
美國CNN報道，這名女童名叫卡蘭薩（Jocelynn Rojo Carranza），而悲劇發生於3日，她的母親哽咽地說，當天她回到家，赫然發現女兒失去意識，急忙求救：「救護人員仍在對她進行搶救，試圖使她甦醒，但她已經沒有生命跡象了。」訃告說，卡蘭薩喜歡吹法國號、拍TikTok影片、游泳、做側手翻，還會在周五晚上和家人一起看電影，「她也很喜歡奶奶帶她去做指甲」。
母：同學說要通報移民局
她的母親悲傷地說，女兒輕生原因，可能因她們的移民身分，在學校不斷遭到欺凌和嘲笑有關：「她班上同學說，要打電話給移民局，這樣他們就可以把她的父母帶走，她就沒人管了。」卡蘭薩的母親說，女兒的學校知道欺凌行為，但沒有告知她，直到調查人員告訴她，她才知道女兒在學校接受了心理諮詢。
校方稱，當收到欺凌報告時，會迅速採取行動，確保學生的身心安全：「雖然我們不能發布有關具體學生或事件的任何資訊，但學校制定多項政策，打擊欺凌和解決衝突。」
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