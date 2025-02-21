美國11歲女疑因移民身分遭歧視　不堪校園欺凌輕生亡

美國德州傳出移民悲劇，一名年僅11歲來自墨西哥的女童，在學校不斷被譏笑是「非法移民」，女童不堪壓力，在住家輕生身亡，她的葬禮19日在教堂舉行，家屬和親友都泣不成聲，場面令人鼻酸。

美國CNN報道，這名女童名叫卡蘭薩（Jocelynn Rojo Carranza），而悲劇發生於3日，她的母親哽咽地說，當天她回到家，赫然發現女兒失去意識，急忙求救：「救護人員仍在對她進行搶救，試圖使她甦醒，但她已經沒有生命跡象了。」訃告說，卡蘭薩喜歡吹法國號、拍TikTok影片、游泳、做側手翻，還會在周五晚上和家人一起看電影，「她也很喜歡奶奶帶她去做指甲」。