美國13歲女啦啦隊員「遭殺害棄屍」　15歲凶手身分曝光

美國近日發生一起女啦啦隊員被殺害的兇案，死者年僅13歲，父親發現她遲未回家又失聯，手機定位追蹤，最後在一處樹林找到女兒遺體。

據了解，全案發生在田納西州，案發時間是10月22日 ，死者科普蘭（Savannah Grace Copeland）就讀於鮑威爾初級中學（Powell Middle School），並在校內擔任啦啦隊，當天遲遲未返家，讓父親很擔心，沒想到最後竟是見到愛女倒在林間泥濘小路上的冰冷遺體。

15歲少年遭控犯下二級謀殺罪

兇手被警方查出是年僅15歲的少年哈里斯（Malakiah Lamar Harris），被循線逮捕後遭控犯下二級謀殺罪，而美麗的科普蘭在學校也是風雲人物，不僅加入啦啦隊，在體操、空手道等方面的表現也很受矚目，她曾表示之後進了大學後希望能學習法醫人類學（Forensic anthropology），如今人生在13歲就停格，兇手的狠心讓人看了心驚，她的父親悲傷地說：「我認為正是缺乏同情心和同理心，才奪走了我女兒的生命」、「希望凶手能作為成年人接受審判，得到應有的懲罰」，

檢警後來的作為似乎也稍稍撫慰這位悲傷父親，因為檢方表示「將以成年人身份對凶手進行審判」，聽證會預計於明年（2025）1月14日舉行，但警方目前仍未對他與死者的關係及犯案動機對外做出說明，而科普蘭的父親目前已經在募捐網站「GoFundMe」上設立專頁，募得的款項將拿來為女兒辦後事。

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