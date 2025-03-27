美國13歲少女遭性侵後雙手被砍斷慘死　父親扮無辜受訪實為兇手

美國俄亥俄州傳出一宗令人髮指的慘案，一名年僅13歲的少女被發現慘死在一處廢棄房屋內，她雙手被砍斷，且生前遭性侵，警方調查發現兇手竟是她父親，但逮捕過程對方持槍反抗，遭警擊倒。

警方：聽過的最可怕的案件之一

綜合外媒報道，遇害少女拉蒂格 （Keimani Latigue）6天前被家人報警失踪，豈料24日她的遺體，在一處被燒毀的廢棄房屋中被發現。報道指出，拉蒂格的遺體被發現倒在空屋的二樓，雙手被砍斷，頭部也幾乎被砍掉，生前還遭受性侵，慘不忍睹。警方指出，拉蒂格死於「多處頸部切割傷」，警方更難掩激憤表示，「這是我們聽過的最可怕的案件之一」。

父親高調接受當地媒體採訪

令人髮指的是，報道指出，拉蒂格失蹤期間，她的33歲父親瓊斯 （Darnell Jones），還高調接受當地媒體採訪，稱自己最後一次見到女兒是16日晚間。報道表示，拉蒂格當時打電話給瓊斯，說自己獨自在家，很害怕，之後他涉嫌把女兒帶出門，隨即將其性侵並殺害。