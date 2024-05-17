美國14歲少年玩TikTok食辣挑戰身亡　驗屍揭誘發心臟隱疾

美國麻省一名14歲少年，跟風挑戰吃下激辣Paqui牌粟米脆片，沒想到吃下一片就激烈腹痛後昏倒不治。驗屍報告最近出爐，確定少年因「吃下高濃度辣椒素，導致心臟病發身亡」。

據《紐約時報》和《CBS》等美媒綜合報道，14歲少年沃洛巴（Harris Wolobah）2023年9月在朋友鼓吹下，吃下一片激辣粟米脆片，沒想到吃完真的喪命。

號稱「世界第一辣」

而當時TikTok正流行「一片大挑戰」（One Chip Challenge），挑戰者必須吃下一片號稱「世界第一辣」的粟米脆片，且不能喝水來緩解辣度。

驗屍報告於16日出爐，確認沃洛巴的死因為心肺功能停止，「因短時間內攝取高濃度辣椒素的食物」，導致患有先天性心臟病的他，身體無法承受。據悉，沃洛巴患有心臟肥大和先天性心臟缺陷。