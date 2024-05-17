美國14歲少年玩TikTok食辣挑戰身亡　驗屍揭誘發心臟隱疾

美國麻省一名14歲少年，跟風挑戰吃下激辣Paqui牌粟米脆片，沒想到吃下一片就激烈腹痛後昏倒不治。驗屍報告最近出爐，確定少年因「吃下高濃度辣椒素，導致心臟病發身亡」。
據《紐約時報》和《CBS》等美媒綜合報道，14歲少年沃洛巴（Harris Wolobah）2023年9月在朋友鼓吹下，吃下一片激辣粟米脆片，沒想到吃完真的喪命。
號稱「世界第一辣」
而當時TikTok正流行「一片大挑戰」（One Chip Challenge），挑戰者必須吃下一片號稱「世界第一辣」的粟米脆片，且不能喝水來緩解辣度。
驗屍報告於16日出爐，確認沃洛巴的死因為心肺功能停止，「因短時間內攝取高濃度辣椒素的食物」，導致患有先天性心臟病的他，身體無法承受。據悉，沃洛巴患有心臟肥大和先天性心臟缺陷。
少年死後相關產品被下架
這款號稱「世界第一辣」的死神粟米脆片，是由美國零食品牌Paqui所生產，以世界上最辣的2種辣椒：卡羅萊納死神（Carolina Reaper）與娜迦毒蛇辣椒（Naga Viper pepper）製成。製造商也在官網提醒，這款粟米脆片僅供成人食用，應放在兒童無法觸及之處，更在少年死後將產品下架。
據悉卡羅萊納死神（Carolina Reaper）辣度為220萬度，曾被健力士世界紀錄列為地表最恐怖辣椒，辣度是普通辣椒的300倍。而娜迦毒蛇辣椒（Naga Viper pepper）則為140萬度，辣度是指天椒的47倍。
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