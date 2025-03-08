美國15年來首次執行槍決 　死囚求盡快了結拒電刑及注射

美國南卡羅來納州一名涉嫌殺害前女友父母的男子，7日被槍決執行死刑，他也成為美國15年來，首個用槍決執行死刑的囚犯。美媒披露，共3名行刑人員持槍朝他的心臟開槍，而他選擇槍決是因為想「盡快了結」。
2002年被判處死刑
《紐約郵報》報道，這名死刑犯是67歲的西格蒙（Brad Sigmon），他因不滿女友分手，涉嫌於2001年4月闖入前女友住處，用球棒將前女友的父母，毆打致死，之後逃亡11天落網，於2002年被判處死刑。
7日下午6時5分行刑時，西格蒙身穿黑色連身衣、頭戴頭罩，被綁在死刑室一把金屬椅上，一個畫着紅色靶心的白色靶子，被放置在他的胸前。3名手持步槍的行刑人員，在距離西格蒙約4米處的一堵牆，排成一排，朝其心臟開槍，而每人發射一發子彈。
電椅會「將他活活燒死」
西格蒙被擊中後，曾一度急促呼吸，當他最後一次呼吸時，傷口可見血液和少量組織液滲出，約1分鐘後，醫生對西格蒙進行檢查，宣布他死亡。
報道稱，西格蒙選擇槍決，而非注射死刑或電椅，因為他會覺得注射會被「痛苦折磨而死」，而電椅會「將他活活燒死」。不過就在行刑期間，場外有大批廢死人士抗議，認為死刑不能遏止犯罪，侵害人權。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章