美國15歲天才少年發明抗皮膚癌肥皂 榮登《時代》雜誌年度兒童

美國維珍尼亞州年僅15歲的少年貝克勒（Heman Bekele）正在研發一款肥皂，希望終結黑色素瘤、用於治療或預防多種形式的皮膚癌，甚至獲《時代》雜誌選為「年度兒童」（Kid of the Year）。

貝克勒熱衷實驗 美國《TIME》採訪報道，貝克勒年僅4歲便熱衷做實驗，常利用家中現有的洗碗精、洗衣粉等材料隨意混合，看看最終會產生什麼效果。而他7歲生日前的聖誕節，收到了一套化學套裝，其中附有氫氧化鈉樣品。那時，他一直在網路上尋找化學反應，了解到鋁和氫氧化鈉一起可以產生大量的熱量。這讓他想到也許他可以為世界做些好事。 「我認為這可能是能源無限供應的解決方案」不過他接著不好意思說，「當時差點引發火災」。 之後，貝克勒進入維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）伍德森中學（Woodson High School），就讀，並於在去年10月在一場探索教育（Discovery Education）與3M公司合辦的「青年科學家挑戰賽」（Young Scientist Challenge）中拿下冠軍，獲頒2.5萬美元獎金。

超高天賦及想像力 不過獲得冠軍並不是那麼簡單，貝克勒憑藉超高天賦及想像力，在比賽中研發出一款肥皂，希望終結黑色素瘤，並可望治療或預防多種形式皮膚癌。 他解釋最初發想源於自身經歷，「當我年輕的時候並沒有想太多，但當我來到美國時，我意識到，當長時間暴露在陽光和紫外線輻射下，這是一個多麼大的問題。」，於是他以批准用於治療皮膚癌的Imiquimod為主，加入一般人常使用且廉價的肥皂作為藥物傳遞媒介。Imiquimod被列為癌症治療中的一線藥物，通常為乳膏形式，而貝克勒希望能讓皮膚癌早期患者更容易獲得這款藥物。

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受到青睞與贊助 而為了解決Imiquimod無法簡單混入肥皂，容易隨泡沬被沖走的問題，貝克勒更提出「將肥皂與脂質奈米顆粒結合」的想法，讓顆粒在肥皂被沖掉後還會留在皮膚上。 這樣的產品可能需要數年時間才能上市，但今年夏天，貝克勒參加黑色素瘤研究聯盟（Society for Melanoma Research）在華府的活動，受到約翰霍普金斯大學的分子生物學家與助理教授青睞與贊助，前往其位於巴爾的摩(Baltimore)的實驗室進行研究，希望有朝一日能實現他的夢想。

有信心能達到目標 「我真的對皮膚癌研究充滿熱情，」他說，「無論是我自己的研究還是該領域正在發生的事情。想到有一天我的肥皂將能夠對其他人的生活產生直接影響，這絕對令人難以置信。這就是我首先開始這一切的原因。」 他知道從測試肥皂、申請專利與獲得FDA認證等還有很長的路要走，可能需要10年時間，不過他有信心，即使過程中不免犯錯，最終也能達到目標，讓肥皂投入皮膚癌早期治療，並在後期成為其他治療輔助。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章