美國17歲男生睡夢中突中風　聰明狗狗衝上樓叫醒爸媽救小主人一命

美國德克薩斯州斯普林市（Spring）的一名17男孩凌晨突然中風，家裏的狗狗阿克塞爾發現異狀，立刻把還在熟睡中的男孩爸媽叫醒，救了他一命。

事情發生在今年的8月26日，17歲的席爾瓦（Gabriel Silva） 在凌晨5點左右突然因為血管剥離而中風，當時他是一名健康的足球運動員，平時完全沒有任何健康問題。所幸家裏的邊境牧羊犬阿克塞爾（Axel）立刻跑到樓上，跳到主人的床上，吵醒了席爾瓦的母親阿曼達（Amanda Tanner）和繼父戴恩斯（Daines Tanner）。

「牠把兩隻爪子放在我的胸口」

事後阿曼達接受媒體採訪時表示，當時阿克塞爾非常激動：「牠把兩隻爪子放在我的胸口，就像在確認我醒着，並提醒我樓下發生了甚麼。」當她的丈夫帶着狗下樓，以為牠是想出去放風時，阿克塞爾卻帶他走向席爾瓦的臥室。

戴恩斯立刻發現事情不對勁，席爾瓦說話含糊不清，視力受損，無法行走，也無法感覺到自己的右側身體，而這些都是中風的跡象。

席爾瓦的父母把他帶到最近的急診室，血管造影顯示這名青少年發生了血管剝離導致中風。所幸他們發現得早，席瓦爾在經過治療後已無生命危險，並在復健之後恢復得相當迅速。