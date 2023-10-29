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國際
2023-10-29 14:45:01

美國17歲男生睡夢中突中風　聰明狗狗衝上樓叫醒爸媽救小主人一命

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美國17歲男生孩睡夢中突中風　聰明狗狗衝上樓叫醒爸媽求救

美國德克薩斯州斯普林市（Spring）的一名17男孩凌晨突然中風，家裏的狗狗阿克塞爾發現異狀，立刻把還在熟睡中的男孩爸媽叫醒，救了他一命。

事情發生在今年的8月26日，17歲的席爾瓦（Gabriel Silva） 在凌晨5點左右突然因為血管剥離而中風，當時他是一名健康的足球運動員，平時完全沒有任何健康問題。所幸家裏的邊境牧羊犬阿克塞爾（Axel）立刻跑到樓上，跳到主人的床上，吵醒了席爾瓦的母親阿曼達（Amanda Tanner）和繼父戴恩斯（Daines Tanner）。

「牠把兩隻爪子放在我的胸口」

事後阿曼達接受媒體採訪時表示，當時阿克塞爾非常激動：「牠把兩隻爪子放在我的胸口，就像在確認我醒着，並提醒我樓下發生了甚麼。」當她的丈夫帶着狗下樓，以為牠是想出去放風時，阿克塞爾卻帶他走向席爾瓦的臥室。

戴恩斯立刻發現事情不對勁，席爾瓦說話含糊不清，視力受損，無法行走，也無法感覺到自己的右側身體，而這些都是中風的跡象。

席爾瓦的父母把他帶到最近的急診室，血管造影顯示這名青少年發生了血管剝離導致中風。所幸他們發現得早，席瓦爾在經過治療後已無生命危險，並在復健之後恢復得相當迅速。

醫生：盡速送醫相當重要

阿曼達表示，阿克塞爾真的拯救了她兒子的生命。由於那是周六早上，如果不是阿克塞爾提醒他們，他們可能直到中午才想到進入兒子的臥室：「可能要等五到六個小時，我們才會發現他昏倒。醫生也說明，盡速送醫對席爾瓦的狀況來說是相當重要的，那會有很大的不同。」

據阿曼達透露，他們是在阿克塞爾兩周大時收養牠的，當時牠的母親已去世：「他只懂得和人互動，所以牠進行交流的方式也很人性化，牠會把頭靠在我們的肩膀上，擁抱我們，就像牠試圖幫助我們所有人一樣。」阿曼達說，現在阿克塞爾總是和席爾瓦在一起，晚上也睡在他的房間裏，就像在守護着牠的小主人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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