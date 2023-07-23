美國18歲狠母網聘「殺手」謀害3歲親兒　只為與交往對象復合

美國一18歲女子佩茲為了跟已分手的交往對象復合，竟在網上僱用殺手殺害自己的兒子。（示意圖／photoAC）

記者陳怡伶／綜合報道

美國佛羅里達州邁阿密一名18歲女子佩茲（Jazmin Paez）是一名3歲男童的母親，然而她為了跟已經分手的交往對象復合，竟在網上僱用殺手，願意付3000美元（約23455港元）殺害親生骨肉。佩茲18日晚間被警方逮捕，遭指控一級教唆謀殺罪等罪名。

付3000美元僱用殺手

綜合《CNN》、《CBS》報道，佩茲用假名向「rentahitman.com」殺手聘僱網站發送要求謀殺3歲兒子的訊息，並提供孩子的照片及確切位置，指名殺手要在20日前完成任務。依據她在網站填寫的表格，她稱想要僱用殺手處理事情，要求盡快把兒子帶到遠方，或直接殺掉。

事實上，「rentahitman.com」網站是一個假殺手網站，網站會在收到「殺人要求」後，把消息提供警方。警方透過追蹤IP位置找到了佩茲母親的住所，確認了家中確實有一名資訊相符的男童。據佩茲母親表示，佩茲早在5月就搬離家中，每天都會打電話過來和兒子說話，至於網站上留的電話確實是佩茲的聯繫方式。