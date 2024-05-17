美國18歲靚女與警飛車追逐被捕　網民熱捧「飄移Taylor Swift」

美國加州卡馬里奧市（Camarillo）最近發生了一宗追逐案件，一名18歲女子休斯（Felicity Michaela Hughes）被警方發現在高速公路上超速行駛。當警方企圖攔截她時，她卻加速逃逸，最終被警方逼停。這場追逐過程中有一名警員受傷。
據外媒報道，這宗事件發生於本月4日晚間。休斯因超速行駛被警方攔截，但她卻拒絕停車，並企圖逃逸。雙方展開了長達一小時的追逐，最終休斯因撞上警車而被捕。此次追逐也導致一名警員輕傷。休斯將面臨多項重罪指控。
「請總統立即特赦她」
警方執法過程的影片隨後在網上曝光，從影片中可見，休斯身穿低胸短版長袖上衣，展現出火辣的身材，而她的五官精緻俊美，讓人印象深刻。然而，這樣一位性感的女子卻被警方上銬，情景相當不尋常。
這段影片曝光後，吸引了近1,200萬次的瀏覽量。許多網友紛紛將休斯稱為「飄移Taylor Swift」，並對她的外貌表示讚美，有人表示「這已經可以開始直播賣貨了」、「Taylor Swift被逮了？」、「我願意前去救她」、「這場車禍直接撞進我心裏」、「我不知道事件的具體情況，但我確定她是無辜的」、「請總統立即特赦她」。
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