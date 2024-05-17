美國18歲靚女與警飛車追逐被捕　網民熱捧「飄移Taylor Swift」

美國加州卡馬里奧市（Camarillo）最近發生了一宗追逐案件，一名18歲女子休斯（Felicity Michaela Hughes）被警方發現在高速公路上超速行駛。當警方企圖攔截她時，她卻加速逃逸，最終被警方逼停。這場追逐過程中有一名警員受傷。

據外媒報道，這宗事件發生於本月4日晚間。休斯因超速行駛被警方攔截，但她卻拒絕停車，並企圖逃逸。雙方展開了長達一小時的追逐，最終休斯因撞上警車而被捕。此次追逐也導致一名警員輕傷。休斯將面臨多項重罪指控。