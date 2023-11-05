美國19歲男光天化日下當街搶BB　勇父急護妻兒追打兇徒（有片）

根據警方消息，29日上午8點30分左右，一對夫妻正通過聖路易斯市中西區一處十字路口，沒想到在通過斑馬線時，後方身穿灰衣的難子突然衝上前，並試圖搶奪女子懷裡11歲大的嬰兒。

美國一名男子在光天化日下公然行搶，而且搶的竟是別人懷內嬰兒。幸好機警的父親上前護子，才沒有讓他順利得逞，驚險過程被路口監視器全部拍下。

根據警方消息，29日上午8點30分左右，一對夫妻正通過聖路易斯市中西區一處十字路口，沒想到在通過斑馬線時，後方身穿灰衣的男子突然衝上前，並試圖搶奪女子懷內11個月大的嬰兒。

隨機對82歲的老婦人進行攻擊

所幸該名母親死死抱住孩子，而丈夫也上前保護妻小，對着男子一頓揍，讓他着急地想逃跑。孩子母親的頸部和耳朵因為拉扯而受傷，還好懷中的心肝寶貝安然無恙。

警方後來逮捕到該名19歲男子麥吉（Anthony McGee），發現他早已前科累累，當天搶劫嬰兒前，他才用玻璃瓶砸向一名42歲婦女的頭部，其後又在路上隨機對82歲的老婦人進行攻擊，打斷她的雙臂。