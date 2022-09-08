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國際
2022-09-08 13:39:00

美國19歲男直播向人開槍　駕車隨機開槍數小時終落網(有片)

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美國田納西州曼菲斯(Memphis)周三(7)晚發生連環槍擊案，一名19歲男子持續幾小時內，一邊駕車一邊向路人開槍，其間更一度於社交平台直播自己向市民開槍，他其後被警方圍捕落網。

美國19歲男直播向人開槍，駕車隨機開槍數小時終落網。(Twitter)

美國19歲男直播向人開槍，駕車隨機開槍數小時終落網。(Twitter)

綜合報道，警方確認一名19歲男子Ezekiel KellyFacebook上直播至少一起自己犯下的槍擊事件，影片中他向鏡頭表示「這不是開玩笑」，接著進入一間汽車零件店並開槍射擊一名顧客，隨後逃離現場。據悉，Facebook官方已將該男子的帳號移除。

疑兇進入一間汽車零件店並開槍射擊一名顧客。(Twitter)

據指疑犯遇車禍後被捕

警方較早時表示，Ezekiel Kelly駕駛淺藍色汽車，一邊駕車、一邊隨機朝民眾開槍，全市發生多起槍擊事件，指警方獲悉Ezekiel KellyFacebook直播自己所作所為，呼籲民眾「如果您無須外出，請待在室內直到事件解決」。

當地有傳媒指，事件造成4人受傷、124歲男子死亡。當地電視台「Fox13 Memphis」則指，至少有5人在Ezekiel Kelly直播中的汽車零件店被槍殺，相關消息未獲證實。

其後再有片段流出，見大批警員押送一名男子。據指，Ezekiel Kelly在事後曾經劫車，之後在兩條道路附近發生車禍，被警方成功拘捕。

警告：影片內容涉及暴力 或會令人情緒不安

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