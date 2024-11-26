美國19歲青年為救妹妹遭海浪捲走 3天後頭顱沖上岸

美國佛州一名19歲青年與妹妹在邁阿密海灘暢泳時，突遇強勁的離岸急流捲走兩人，他奮力將妹妹推上岸脫險，自己卻遭海浪捲入大海失蹤。3天後在佛州另一海灘，清潔工發現一個頭顱，最後證實屬於那名為救妹妹犧牲的青年。

事發在本月9日，Victor Enrique Castaneda Jr.與17歲妹妹Hailey Clements在South Pointe Beach遇上被稱釀成泳客遇溺的離岸流(又稱裂流、rip current)。報道指，Victor將妹妹推向岸邊，再由岸上的泳客拉離險境。泳客回頭想救他時，他已不知所蹤。海岸防衛隊在附近海域搜尋亦未有所獲。在12日，於邁阿密對開的Key Biscayne海灘發現他的頭顱。當局稱，不知為何他身首異處，有可能是海洋生物或經過船隻造成。