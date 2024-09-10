美國2個月近30萬人失業　AI熱潮下首當其衝竟然係呢行

人工智能(AI)熱潮下，有公司開始人事精簡化，不少人都擔憂工作將會被AI給取代，令人意想不到的是，科技業首當其衝，美國勞工統計局統計資料顯示，今年8月資訊科技工人的失業率從上個月的5.6%上升至6%，高於全美平均失業率4.2%，約有14.8萬名IT員工失業，較7月高出3,000人。

《華爾街日報》報道，美國勞工統計局6日公布調查數據顯示，8月全美失業率降至4.2%，增加了14.2萬個就業機會。顧問公司Janco Associates發現，同時有14.8萬名IT員工失業，在過去8個月中，就有7個月IT產業失業率高於全美失業率。Janco行政總裁Victor Janulaitis表示，IT員工的失業狀況是自2000年代初網絡泡沫破裂以來最嚴重的，這次的罪魁禍首是人工智慧，它正在引起「巨大的變化」，堪比當時個人電腦廣泛使用時所見的狀況。Victor指出，IT領域的裁員問題集中在管理後端的傳統技術工作，而人工智慧和網路安全則讓人力需求帶來成長。軟體公司Hyland Software的首席資訊經理Steve Watt也認為，目前最需要的職位是有關資訊安全、人工智慧和雲端等領域擁有專業知識的人力。