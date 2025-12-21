美國2周內再扣押委內瑞拉外海油輪 美媒：油輪為香港船公司擁有 不在制裁名單(有片)

美國周六(20日)再在委內瑞拉附近海域扣押油輪，船隻懸掛巴拿馬國旗，據報是香港一間船公司擁有，但不在制裁名單上。這是美國最近兩周第二次扣押加勒比海油輪，被視為對委內瑞拉馬杜羅政權加強施壓，委國批評是嚴重國際海盜行為，將向聯合國及相關國際組織提出申訴。

美國總統特朗普上周初下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，國土安全部長諾姆周六發布長逾7分鐘的行動片段，美方直升機當日清晨在委內瑞拉附近海域飛近一艘油輪，海岸衛隊及海軍人員游繩至甲板。