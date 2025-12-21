美國2周內再扣押委內瑞拉外海油輪 美媒：油輪為香港船公司擁有 不在制裁名單(有片)

美國周六(20日)再在委內瑞拉附近海域扣押油輪，船隻懸掛巴拿馬國旗，據報是香港一間船公司擁有，但不在制裁名單上。這是美國最近兩周第二次扣押加勒比海油輪，被視為對委內瑞拉馬杜羅政權加強施壓，委國批評是嚴重國際海盜行為，將向聯合國及相關國際組織提出申訴。
美國總統特朗普上周初下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，國土安全部長諾姆周六發布長逾7分鐘的行動片段，美方直升機當日清晨在委內瑞拉附近海域飛近一艘油輪，海岸衛隊及海軍人員游繩至甲板。
根據船舶追蹤網站及委內瑞拉國家石油公司內部數據，油輪上周三離開委內瑞拉海域，估計載有近200萬桶原油運往中國，在巴巴多斯以東的加勒比海國際水域被美方攔截。諾姆強調，美國會繼續打擊運送受制裁石油、用於資助區內毒品恐怖主義的非法活動，「我們會找到你們，並阻止你們」。防長赫格塞斯強調，總統對受制裁油輪實施的封鎖令持續生效；白宮則稱，該船隻屬於委內瑞拉影子艦隊。
美媒報道，被扣押的油輪是懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」，聯合國國際海事組織指，它是香港船公司「Centuries Shipping」擁有。美國財政部外國資產控制辦公室前調查員透露，世紀號不在美國制裁名單上，今次遭扣押顯示特朗普政府進一步對委內瑞拉施壓。
委內瑞拉副總統羅德里格斯譴責美方在國際海域「盜竊及騎劫」私人油輪，是嚴重國際海盜行為，已向聯合國安理會通報事件，並將提出申訴。自美方本月10日在委內瑞拉附近海域首度扣押油輪以來，已形同實施禁運，許多載運數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委內瑞拉海域，導致該國原油出口驟降。目前原油市場供應仍充足，但若禁運持續，導致每日減少近百萬桶原油供應，屆時料推高國際油價。
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc