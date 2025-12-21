熱門搜尋:
國際
2025-12-21 22:12:11

美國2周內再扣押委內瑞拉外海油輪 美媒：油輪為香港船公司擁有 不在制裁名單(有片)

美軍直升機周六被拍到飛近世紀號油輪。(路透社)

美國周六(20日)再在委內瑞拉附近海域扣押油輪，船隻懸掛巴拿馬國旗，據報是香港一間船公司擁有，但不在制裁名單上。這是美國最近兩周第二次扣押加勒比海油輪，被視為對委內瑞拉馬杜羅政權加強施壓，委國批評是嚴重國際海盜行為，將向聯合國及相關國際組織提出申訴。

美國總統特朗普上周初下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，國土安全部長諾姆周六發布長逾7分鐘的行動片段，美方直升機當日清晨在委內瑞拉附近海域飛近一艘油輪，海岸衛隊及海軍人員游繩至甲板。

根據船舶追蹤網站及委內瑞拉國家石油公司內部數據，油輪上周三離開委內瑞拉海域，估計載有近200萬桶原油運往中國，在巴巴多斯以東的加勒比海國際水域被美方攔截。諾姆強調，美國會繼續打擊運送受制裁石油、用於資助區內毒品恐怖主義的非法活動，「我們會找到你們，並阻止你們」。防長赫格塞斯強調，總統對受制裁油輪實施的封鎖令持續生效；白宮則稱，該船隻屬於委內瑞拉影子艦隊。
 

美軍直升機上周六被拍到飛近世紀號油輪。(路透社) 美國國土安全部長諾姆發布影片顯示，美方直升機飛近油輪甲板，美方人員游繩而下。(互聯網) 美國國土安全部長諾姆發布影片顯示，美方直升機飛近油輪甲板，美方人員游繩而下。(互聯網) 行動前，美方監視油輪。(互聯網) 委內瑞拉民眾上周在首都卡拉卡斯舉行集會，抗議美國對委內瑞拉實施石油出口封鎖。(資料圖片) 委內瑞拉民眾上周在首都卡拉卡斯舉行集會，抗議美國對委內瑞拉實施石油出口封鎖。(資料圖片) 委內瑞拉民眾上周在首都卡拉卡斯舉行集會，抗議美國對委內瑞拉實施石油出口封鎖。(資料圖片)

美媒報道，被扣押的油輪是懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」，聯合國國際海事組織指，它是香港船公司「Centuries Shipping」擁有。美國財政部外國資產控制辦公室前調查員透露，世紀號不在美國制裁名單上，今次遭扣押顯示特朗普政府進一步對委內瑞拉施壓。

委內瑞拉副總統羅德里格斯譴責美方在國際海域「盜竊及騎劫」私人油輪，是嚴重國際海盜行為，已向聯合國安理會通報事件，並將提出申訴。自美方本月10日在委內瑞拉附近海域首度扣押油輪以來，已形同實施禁運，許多載運數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委內瑞拉海域，導致該國原油出口驟降。目前原油市場供應仍充足，但若禁運持續，導致每日減少近百萬桶原油供應，屆時料推高國際油價。

