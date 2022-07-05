美國2女童玩「昏迷挑戰」窒息死亡　家長聯合控TikTok

近日美國有2名女童因沉迷於短片社交平台TikTok的「昏迷挑戰」(blackout challenge)而玩出人命，她們用繩套頸導致窒息身亡，她們的家長決定聯合向TikTok提告，指控該公司的演算法向兒童推薦這類影片，導致類似事件不斷發生。

綜合報道，8歲的Lalani Erika Walton 於 2021 年 7 月去世，9歲的Arriani Jaileen Arroyo於去年 2 月去世，她們都十分沉迷於TikTok，意外前因看到紅爆的「昏迷挑戰」決定大膽挑戰，希望能體驗關注滋味；該挑戰的玩法是參加者在鏡頭前屏住呼吸直至昏迷，而這2個女孩選擇用繩子綑綁項頸項挑戰憋氣，最後她們都意外窒息身亡。

TikTok 稱早已封鎖平台中的關鍵字

兩名女童的家長周六(2日)一同到洛杉磯法院向TikTok提控，指控TikTok投入大量資金研發對青少年身心靈發展有害的產品與活動，並疏忽於監管責任。訴狀中提及，「TikTok有責任監控和評估其演算法的功能，並確保不會將易受傷害的兒童引導至致命的內容。」TikTok公司則表示由於過去昏迷挑戰已釀成悲劇，早已封鎖平台中的關鍵字。

《洛杉磯郵報》報道，過去全球已有數十名兒童或青少年因嘗試類似挑戰而身亡，例如「水晶寶寶挑戰」(Orbeez Challenge)、「死亡天使挑戰」(Malaikat maut)等；報道指，出兒童的大腦還處於發育階段，未必有能力去理解「挑戰」會帶來的後果，一時衝動便可能釀成慘劇，呼籲家長定期檢查孩童手機避免再發生類似悲劇。