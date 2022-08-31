美國22歲男撞門圖闖前女友家　遭世伯連開3槍擊斃(有片)

美國《霍士新聞》(Fox News)報道， 22歲男子James Rayl與女友Allyson Duckro分手已經超過1年半了仍念念不忘。上月31日，James Rayl走到前女友的家門前，按門鐘要求入屋與前女友見面，女友家人不肯開門，他竟然嘗試扭動門把，未幾更開始撞門想強行進入。

911 錄音顯示前女友感謝父親救她命

由當地警方公布的CCTV影片顯示，James Rayl開始撞門，他前女友的父親Mitchell Duckro大聲警告「我有槍」，James Rayl未有理會繼續撞門，Mitchell Duckro隨即連開3槍，全部命中。James Rayl驚覺轉身逃走，但只走了幾米就倒地，他的左肩、右肩及背部中槍，警方接報後將他送醫搶救，惟重傷不治。另外一段911錄音顯示，Allyson Duckro感謝父親「你救了我的命」。

James Rayl的家人認為James Rayl沒有惡意，控告Mitchell Duckro謀殺罪，不過俄亥俄州大陪審團根據「守護家園法」(Stand-your-ground law)，以8比1大比數裁定Mitchell Duckro無罪。