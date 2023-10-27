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國際
2023-10-27 14:15:54

美國22歲闊少駕BMW涉超速近百公里釀車禍　撞死4名大專女生

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本月17日晚上8點30分左右，22歲的博姆(Fraser Bohm) 開著他的BMW行駛在馬里布的海岸公路時，涉嫌超速，接著在一處彎道失控撞上路邊的一排汽車，4名西弗學院藝術學院的女學生慘遭波及，當場死亡。

美國一名闊少日前在加州馬里布（Malibu）的公路上開車時，疑似因車速過快發生意外，撞上了路邊的一排汽車，造成4名女大生不幸身亡。

本月17日晚上8點30分左右，22歲的博姆（Fraser Bohm） 開着他的BMW行駛在馬里布的海岸公路時，涉嫌超速，接着在一處彎道失控撞上路邊的一排汽車，4名西弗人文學院（The Seaver College of Liberal Arts）的女學生慘遭波及，當場死亡。博姆遭起訴四項惡意謀殺和車輛過失殺人罪，他全部不認罪。

辯方：為了閃避逼車才會撞向路邊

檢察官告訴法官，博姆涉嫌在公路上以時速167公里的速度超速行駛，而該路段的速限是72公里。檢察官在洛杉磯高等法院表示，博姆知道該處有許多社區住宅和店家，卻仍然以超過速限兩倍以上的速度行駛，根本無視風險。

博姆的律師則辯解，當時博姆在一個停車訊號前發短訊，被後方一輛車的司機大聲怒罵，並指稱該名駕駛逼車，博姆是為了閃避該車才會撞向路邊。

現場的碎片可以說明撞擊力道之大。（圖／美聯社）

保釋金為400萬美元

克勞特並堅稱博姆當時的車速僅有112公里，沒有受到毒品或酒精的影響，也沒有任何交通違規行為，甚至沒有超速罰單。 克勞特主張低額保釋，但法官不同意，最後裁定的保釋金為400萬美元（約3,128萬港元）。

據悉博姆當時開的BMW是他18歲的生日禮物，他目前與母親住在價值870萬美元（約6,803萬港元）的房產中，其家族還擁有一棟價值70萬美元（約547萬港元）的度假小屋。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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