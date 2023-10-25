美國23歲男子遞紙條搶劫藥局　威脅店員取「偉哥」否則開槍

該名男子湯馬斯·穆斯（Thomas Mues），在20日下午6點走進藥局，遞給店員一張紙條，要求照著上面寫的藥品拿給他，紙條上還寫著「這是一次搶劫，請配合，我不想傷害你，你不許驚動任何人，否則我會射殺離我最近的人！」

美國佛州23歲男子，20日下午到奧蘭多市（Orlando）一間藥局，向店員表示自己要搶劫，並遞出一張寫有威而鋼的紙條，威脅如果不乖乖照做幫他拿藥，就開槍殺人。該名男子湯馬斯·穆斯（Thomas Mues），在20日下午6點走進藥局，遞給店員一張紙條，要求按照上面寫的藥品拿給他，紙條上還寫著「這是一次搶劫，請配合，我不想傷害你，你不許驚動任何人，否則我會射殺離我最近的人！請遵循這些指示，否則我會射殺離我最近的人！」

劫犯面臨多項搶劫、販運和持有贓物的指控

從湯馬斯寫的致條上，可以看到他要求提供的是鴉片類止痛藥羥考酮、氫可酮、可待因液，以及用來治療過動、嗜睡症的阿得拉爾、鎮靜劑阿普唑侖（Alprazolam）、治療勃起障礙的威而鋼。奧蘭多警察局表示，員警接獲報案稱有人在藥局行搶，趕到案發地點後，剛好看到拿袋子走出藥局的湯馬斯，當場將他逮捕，並在他身上搜出了搶來的藥品以及那張「宣告搶劫」的紙條。根據湯馬斯供稱，他是從佛州最大城市傑克遜維爾（Jacksonville）來到奧蘭多犯案，同時他也承認，先前在佛州中部發生的有另一起類似搶案，也是由他犯下。警方表示，湯馬斯將面臨多項搶劫、販運和持有贓物的指控。而他需要威而鋼的事，這下可說是人盡皆知了！

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