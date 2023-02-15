美國25歲女子被控殺人肢解　法庭內襲擊為自己辯護律師

美國威斯康辛州的法院，在周二（14日）發生一件離奇的案件。一名被控殺人以及肢解的25歲女子，突然在法庭內襲擊她的辯護律師。律師事件後向法官申請延期，並檢視其代表是否仍可接受審訊。

根據法庭的片段，25歲女子Taylor Schabusiness突然衝向自己的辯護律師Quinn Jolly。之後包括庭警等人將Taylor Schabusiness推開並制伏在地上。而Quinn Jolly在遇襲後，向法官Thomas Walsh提出將案件押後兩星期，並由專家判斷其客戶是否可以繼續接受審訊。