美國25歲女子被控殺人肢解　法庭內襲擊為自己辯護律師

美國威斯康辛州的法院，在周二（14日）發生一件離奇的案件。一名被控殺人以及肢解的25歲女子，突然在法庭內襲擊她的辯護律師。律師事件後向法官申請延期，並檢視其代表是否仍可接受審訊。
根據法庭的片段，25歲女子Taylor Schabusiness突然衝向自己的辯護律師Quinn Jolly。之後包括庭警等人將Taylor Schabusiness推開並制伏在地上。而Quinn Jolly在遇襲後，向法官Thomas Walsh提出將案件押後兩星期，並由專家判斷其客戶是否可以繼續接受審訊。
Taylor Schabusiness被控一級謀殺、肢解屍體以及三級性侵。Taylor Schabusiness被指在去年2月，在Shad Thyrion的物業內，對其實施性侵及虐待，並令到Shad Thyrion死亡，而Shad Thyrion的屍體被發現分解後放在屋內以及車內。
法官容許將案件押後至3月6日再聆訊，而Quinn Jolly表示自己會再審視是否退出作為Taylor Schabusiness的代表律師。
WATCH: Murder and dismemberment suspect Taylor Schabusiness attacks defense attorney in court. https://t.co/IKxjcjqGw2 pic.twitter.com/G6uhzfdH07— WBAY-TV 2 (@WBAY) February 14, 2023