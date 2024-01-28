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國際
2024-01-28 17:45:05

美國25歲舞者食餅乾後嚴重過敏身亡　涉事產品未標明含花生成份

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美國25歲舞者食餅乾後嚴重過敏身亡　揭產品含花生卻未有標示

美國紐約市一名職業舞者巴森德（Órla Baxendale）吃到標示錯誤的餅乾引發嚴重過敏，連注射腎上腺素都無效，最後休克死亡。

據《紐約郵報》報道，住在紐約的25歲職業舞者巴森德對花生過敏，因此她吃東西相當注意，都會徹底檢查包裝上的成份。此外，她也隨身攜帶注射型腎上腺素（EpiPen）以防萬一，她身邊的朋友也都懂得如何使用EpiPen。意外發生那天，她到康涅狄格州的一間舞蹈工作室排練，吃到一盒沒有正確標示成份的香草餅乾而引發過敏反應。

即時注射腎上腺素也無效

巴森德的律師表示，在她開始出現過敏反應後，立刻就使用了注射型腎上腺素，但由於程度過於嚴重，以至於連藥物都控制不住。

律師強烈抨擊販售這款餅乾的連鎖雜貨店史特倫納德（Stew Leonard's），其執行長倫納德在稍早時辯稱，製造商沒有告知成份中添加了花生，然而出產該款餅乾的烘焙坊早在2023年7月就在官網更新了成份。

去世前是MOMIX專業舞者

律師認為，史特倫納德並未符合公眾期望，站出來承擔全部責任，而是利用公關活動為自身利益辯護。他並強調，巴森德的死是一場100%可以預防和避免的悲劇。

她的家人表示，他們發誓要向史特倫納德討回公道，而律師在一封聲明中表示：「基於史特倫納德未能在餅乾成分中列出所有成份，導致奧拉（巴森德）過敏致死這一令人髮指的行為，我們肯定會採取法律行動！」

巴森德來自英國曼徹斯特，2018年搬到紐約，在艾利學校 （Ailey School）獲得獎學金。對於舞蹈相當有天份的她，去世前是莫米克斯舞蹈團（MOMIX）的專業舞者。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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