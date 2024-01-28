美國25歲舞者食餅乾後嚴重過敏身亡　涉事產品未標明含花生成份

美國紐約市一名職業舞者巴森德（Órla Baxendale）吃到標示錯誤的餅乾引發嚴重過敏，連注射腎上腺素都無效，最後休克死亡。

據《紐約郵報》報道，住在紐約的25歲職業舞者巴森德對花生過敏，因此她吃東西相當注意，都會徹底檢查包裝上的成份。此外，她也隨身攜帶注射型腎上腺素（EpiPen）以防萬一，她身邊的朋友也都懂得如何使用EpiPen。意外發生那天，她到康涅狄格州的一間舞蹈工作室排練，吃到一盒沒有正確標示成份的香草餅乾而引發過敏反應。

即時注射腎上腺素也無效

巴森德的律師表示，在她開始出現過敏反應後，立刻就使用了注射型腎上腺素，但由於程度過於嚴重，以至於連藥物都控制不住。

律師強烈抨擊販售這款餅乾的連鎖雜貨店史特倫納德（Stew Leonard's），其執行長倫納德在稍早時辯稱，製造商沒有告知成份中添加了花生，然而出產該款餅乾的烘焙坊早在2023年7月就在官網更新了成份。