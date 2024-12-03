美國25歲艷星主動絕育　因憂特朗普剝奪墮胎權

據美媒《新聞週刊》（Newsweek）11月30日報道，因擔憂特朗普回歸白宮後剝奪女性的生育選擇權，提前接受絕育手術成為部分美國女性的選擇。《新聞週刊》採訪了5名已經做完絕育手術或計劃接受絕育手術的美國女性，其中包括一名艷星。
伊克索：政治爭論導致我最終做出這一決定
據報道，現年25歲的艷星伊克索（Eden Ixora）居住在美國佛羅裡達州，因擔心未來遭性侵懷孕卻無法選擇墮胎的風險，她在今年10月決定接受雙側輸卵管切除手術，並表示特朗普（Donald Trump）的獲勝令網路上的厭女言論變本加厲，「所有的政治爭論導致我最終做出這一決定。」
伊克索在受訪時引用了民族主義Podcast政論節目「美國第一」（America First）製作者富恩特斯（Nick Fuentes）廣為流傳的貼文作為眾多例子之一，富恩特斯在特朗普11月5日宣布贏得大選後發文稱：「你的身體，我的選擇，永遠。」
對此，富恩特斯在受訪時回應稱「開個玩笑」，意在批評支持墮胎運動和現代女性主義。
伊克索表示，這些訊息對她來說「是一個行動號召」，她需要透過絕育避免「生活在恐懼之中，擔心隨時會有某個隨機的人徹底摧毀我的生活」。她說：「對我來說，懷孕的想法比死亡更糟糕。我正在盡我所能地保護我所選擇的權利。」
特朗普：任何情況下我都不會支持聯邦墮胎禁令
據報道，受訪的其他4名女性均表達了與伊克索相似的看法：來自華盛頓的1名匿名雙職無子女人士稱已與丈夫完成絕育手術；來自喬治亞州的24歲女性伍德（Morgan Wood)）稱因個人健康無法承受懷孕狀況而決定絕育，來自肯塔基州的36歲無性戀者赫登（Ashley Hedden）亦因擔心遭性侵懷孕而決定絕育，還有1名黑人女性、前教師艾科爾斯（Lydia Echols）表示自己不打算要孩子，但特朗普再任美國總統可能令她失去選擇。
伊克索表示，她並不擔心「某一項具體提案」，而是擔心「整體社會氛圍，以及我們（女性）作為一個群體，竟然讓情況發展到這一步，讓女性的生育選擇不再被視為基本權利。」出於這種擔憂，她們決定接受侵入性、不可逆轉的醫療手術，以確保自己的生育自由不會被侵犯。
不過，伊克索等女性的這一舉動也引來網友嘲諷：「自絕後路。」「腦袋有問題。」「她們不知道總統任期只有4年嗎？」「這是個好消息！是時候讓更多保守派生孩子了！」
《紐約郵報》1日報道指出，美國候任總統特朗普在墮胎權議題上的態度難以捉摸：有時吹噓自己在推翻羅訴韋德案中所發揮的作用，但又再三聲稱他不會支持聯邦墮胎禁令。
特朗普在10月曾於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱：「在任何情況下，我都不會支持聯邦墮胎禁令，事實上，我會否決它，因為這取決於各州根據選民的意願（人民的意願！）來決定。」
此外，即將再次成為第一夫人的梅拉尼婭·特朗普（Melania Trump）也在她同名回憶錄的宣傳影片中表示堅定支持墮胎權，稱「個人自由是我捍衛的基本原則」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章