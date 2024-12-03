美國25歲艷星主動絕育　因憂特朗普剝奪墮胎權

據美媒《新聞週刊》（Newsweek）11月30日報道，因擔憂特朗普回歸白宮後剝奪女性的生育選擇權，提前接受絕育手術成為部分美國女性的選擇。《新聞週刊》採訪了5名已經做完絕育手術或計劃接受絕育手術的美國女性，其中包括一名艷星。

伊克索：政治爭論導致我最終做出這一決定

據報道，現年25歲的艷星伊克索（Eden Ixora）居住在美國佛羅裡達州，因擔心未來遭性侵懷孕卻無法選擇墮胎的風險，她在今年10月決定接受雙側輸卵管切除手術，並表示特朗普（Donald Trump）的獲勝令網路上的厭女言論變本加厲，「所有的政治爭論導致我最終做出這一決定。」

伊克索在受訪時引用了民族主義Podcast政論節目「美國第一」（America First）製作者富恩特斯（Nick Fuentes）廣為流傳的貼文作為眾多例子之一，富恩特斯在特朗普11月5日宣布贏得大選後發文稱：「你的身體，我的選擇，永遠。」

對此，富恩特斯在受訪時回應稱「開個玩笑」，意在批評支持墮胎運動和現代女性主義。

伊克索表示，這些訊息對她來說「是一個行動號召」，她需要透過絕育避免「生活在恐懼之中，擔心隨時會有某個隨機的人徹底摧毀我的生活」。她說：「對我來說，懷孕的想法比死亡更糟糕。我正在盡我所能地保護我所選擇的權利。」