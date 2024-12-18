美國28歲主播腦動脈瘤辭世　同事播報死訊哽咽失聲

美國亞利桑那州當地一家新聞台的女主播驚傳因腦動脈瘤去世，得年28歲，她的同事紛紛發文哀悼，為失去一位摯愛的同事感到哀傷。

畢業後就投入媒體業

哥倫比亞廣播公司子公司「KOLD News 13」是亞利桑那州當地新聞台，28歲的奧爾西尼（Ana Orsini）是台內的早晨節目主持人。她於2018年從德州農工大學畢業後就投入媒體業，在去年加入「KOLD News 13」之前也曾在俄勒岡州的電視台工作過。

上週，奧爾西尼驚傳因為腦動脈瘤去世，據悉她的家人並沒有透露太多細節。