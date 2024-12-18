美國28歲主播腦動脈瘤辭世　同事播報死訊哽咽失聲

美國亞利桑那州當地一家新聞台的女主播驚傳因腦動脈瘤去世，得年28歲，她的同事紛紛發文哀悼，為失去一位摯愛的同事感到哀傷。
畢業後就投入媒體業
哥倫比亞廣播公司子公司「KOLD News 13」是亞利桑那州當地新聞台，28歲的奧爾西尼（Ana Orsini）是台內的早晨節目主持人。她於2018年從德州農工大學畢業後就投入媒體業，在去年加入「KOLD News 13」之前也曾在俄勒岡州的電視台工作過。
上週，奧爾西尼驚傳因為腦動脈瘤去世，據悉她的家人並沒有透露太多細節。
生前相當熱心公益
與奧爾西尼共事的主播們紛紛發文悼念這位優秀的同事：「她是電視台許多人的好朋友，我很高興早上能和她一起工作，安娜安息吧」；「我們每天都有機會與她合作，希望大家知道你在節目中看到的她就和私底下一樣，有趣、瘋狂」；「安娜不僅美麗、才華橫溢、搞笑，而且與我見過的任何人都不同。任何認識安娜的人都會愛上她」。
「KOLD News 13」特別為奧爾西尼製作了一段影片懷念她，在播報她的死訊時，女主播情緒激動哽咽幾乎落淚。奧爾西尼的家人則表示，他們希望大眾記得奧爾西尼是一位充滿陽光的人。如果粉絲想為紀念她做一些事情，他們呼籲請捐贈給當地的動物收容所。據悉奧爾西尼生前相當熱心公益，特別關心流浪動物議題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Last week, we lost a beloved member of our KOLD news team. Ana Orsini was our anchor, a leader of the morning team, and most importantly a great friend to so many at the station. I had the pleasure of working with her during the morning, even though it was for too short of a… pic.twitter.com/oau04UsS9h— Cory Kowitz (@cory_kowitz) December 16, 2024