美國3名獵人為救落水狗狗進入蓄水池　意外受困3人1狗全喪命

記者鄒慈芸／綜合報道

美國佛羅里達州三名獵人，為了拯救一隻掉入地下蓄水池中的狗狗，結果不幸也受困，等到被發現時，3人1狗都已經死亡。

僅1人沒有進入蓄水池

根據巴斯特羅普郡（Bastrop County）警方消息，37歲的·加西亞（Delvys Garcia）、26歲的馬丁內斯（Denise Martinez)）和45歲的維吉爾-貝尼特斯（Noel Vigil- Benitez）熱愛打獵，還組成了一支狩獵隊。

在9日凌晨一點，3人和另外一名朋友出發打獵後，突然在一處玉米田發現掉入蓄水池中的狗，3人決定進入蓄水池進行營救，不過過了一陣子，他們卻遲遲沒有回到地面上，沒有進入蓄水池的另一名友人相擔擔心，便回到車上撥打報警電話求救。