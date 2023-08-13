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2023-08-13 13:45:41

美國3名獵人為救落水狗狗進入蓄水池　意外受困3人1狗全喪命

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3名獵人為救狗狗進入蓄水池，卻不幸喪命。（示意圖／Pixabay）

記者鄒慈芸／綜合報道

美國佛羅里達州三名獵人，為了拯救一隻掉入地下蓄水池中的狗狗，結果不幸也受困，等到被發現時，3人1狗都已經死亡。

僅1人沒有進入蓄水池

根據巴斯特羅普郡（Bastrop County）警方消息，37歲的·加西亞（Delvys Garcia）、26歲的馬丁內斯（Denise Martinez)）和45歲的維吉爾-貝尼特斯（Noel Vigil- Benitez）熱愛打獵，還組成了一支狩獵隊。

在9日凌晨一點，3人和另外一名朋友出發打獵後，突然在一處玉米田發現掉入蓄水池中的狗，3人決定進入蓄水池進行營救，不過過了一陣子，他們卻遲遲沒有回到地面上，沒有進入蓄水池的另一名友人相擔擔心，便回到車上撥打報警電話求救。

池內含有劇毒氣體

警方到場後，嘗試進入蓄水池救人，但因為蓄水池裏裝滿了水，還飄出硫化氫（H2S）煙霧，於是他們只能先將有毒氣體排出，再抽乾蓄水池裏的水，最後在數小時的忙碌後，於晚間7點30分找到3人1狗，不過這時他們已明顯死亡。

事後警方推測，因為蓄水池的水位離蓄水池開口有2.4米的落差，因此3人進入後，無法利用水的浮力回到地面，再加上裏頭含有劇毒的硫化氫（H2S）氣體，最終導致他們命喪池底。

經過身分調查，確認3名死者皆為佛羅里達州居民，警方後續將安排法醫進行屍檢，釐清確切死因。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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