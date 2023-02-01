美國3名Rapper取消表演後集體失蹤逾10日　警方介入調查

美國密歇根州3名饒舌歌手(Rapper)原定上月21日在底特律一間俱樂部演出，然而，表演當日取消後，3人集體失蹤至少10天，當地警方已介入調查。其中1名Rapper的親人派傳單尋人，坦言不希望20年後才找到屍體。

美國有線新聞網絡(CNN)報道， 3名失蹤的Rapper分別為28歲的Armani Kelly(藝名Marley Whoop)、31歲Dante Wicker及31歲Montoya Givens。他們原定於上月21日在底特律俱樂部「Lounge 31」演出，然而，表演因不明原因取消，隨後3人的手機皆無法聯繫。底特律警察局重案組負責人Michael McGinnis表示，目前除了底特律警方外，已有多個警察機構聯合參與調查，他呼籲知情人士向警方提供消息。

母親：不想 20 年後才找到他的屍體

Armani Kelly的母親Lorrie Kemp透露，Armani Kelly於表演當天離家後，曾收到兒子報平安的語音訊息，但到晚上，手機已轉駁至留言信箱，再連絡不上兒子，隔日報警求助。

Armani Kelly失蹤的消息傳開後，另外2名Rapper的親友也意識到此事，隨即向警方通報失蹤。Lorrie Kemp與親友上街分發傳單尋人，坦言心中仍抱持希望，但心痛地說：「我不想在20年後的(追溯限期)最後期限才找到他的屍體」。亦有網民製作失蹤啟示到網上平台尋人。