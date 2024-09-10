美國3姊妹繼承1枚硬幣翻身成富翁　14萬飆到390萬只因造幣廠失誤

來自美國俄亥俄州的3姊妹最近繼承了兄長的遺產，意外發現其中1枚硬幣竟價值高昂！當年該枚硬幣在鑄造時，因為造幣廠的一個失誤讓硬幣成為稀有品，現今它的價值估超過50萬美元（約港幣390萬元）。

這枚硬幣現價可能超過50萬美元 據《美聯社》報導，GreatCollections 總裁伊恩·拉塞爾（Ian Russell）表示，這枚極為罕見的硬幣於1975年由舊金山美國造幣廠鑄造，現今售價可能超過50萬美元（約港幣390萬元）。這枚鑄有美國前總統富蘭克林·羅斯福頭像的10毛錢硬幣，珍貴之處在於，它是唯二兩枚缺少代表「舊金山」（San Francisco）的大寫S標記的硬幣其中之一。

報導提到，在1975年當時舊金山造幣廠生產了超過280萬枚特殊的未流通「精製」套裝，其中包含六枚硬幣，售價為7美元。幾年後，收藏家發現這套硬幣中有兩枚缺少造幣廠標記，因此成為稀有品。 伊恩·拉塞爾說，來自俄亥俄州的3姊妹最近因為兄長過世，所以繼承了該枚硬幣，突然獲得了意外之財。3姊妹透露，她們的手足在1978年和母親以1萬8200美元（約港幣142,000元）的價格買下，相當於現在的9萬美元（約港幣702,000元）。其中一位姊妹說，她哥哥經常談論這枚稀有的硬幣，但直到去年她才親眼目睹。