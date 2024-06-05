美國3學童野外遠足 意外發現6700萬年前極罕見幼年暴龍化石 有助研究暴龍成長歷程

美國3個年紀輕輕的恐龍迷前年暑假在北達科他州野外遠足時，意外發現極其罕見的幼年暴龍化石。 深入荒野 發現恐龍大腿骨化石 2022年7月，當時7歲的利亞姆．費希爾(Liam Fisher)和他10歲哥哥傑辛(Jessin Fisher)以及9歲表哥凱登．梅森(Kaiden Madsen)在距離北達科他州西南部城市馬馬斯(Marmarth)約16公里的荒野遠足，找化石。一路走著，利亞姆與同行的父親山姆(Sam Fisher)注意到有一條大腿骨從地面凸出來。利亞姆說，父親當時把傑辛和凱登叫過來看，還問他們「這是甚麼」，傑辛答道：「這是恐龍，但我不知道是甚麼種類。」

山姆拍照，傳給他的高中同學、現在成了古生物學家的萊森(Tyler Lyson)。萊森取得挖掘許可後，一行人去年7月重返現場。在丹佛自然科學博物館擔任古脊椎動物學館長的萊森憶述，最初，他們以為那條腿骨屬於一隻草食性的鴨嘴龍，「但挖掘的第一天，傑辛和我找到了下顎部位，上面有幾顆巨大的暴龍牙齒」。 估計年幼暴龍重逾1.6噸 其後確認這是6,700萬年前「極其罕見」的幼年暴龍化石，這將提供重要線索，一探暴龍成長歷程。古生物學家估計，這隻「青少年暴龍」重約1,630公斤，鼻尖到尾巴長度約7.6米，站立高度達3米，體型約為成年暴龍的三分二，估計死時在13至15歲之間。科學家指，暴龍約於18至21歲完全長大，迄今已知的最大暴龍，是芝加哥菲爾德博物館一隻名為「蘇」(Sue)的化石遺骸，長約12.3米。