美國3黑人集體起訴美國航空種族歧視　因白人乘客投訴體臭而要求下機

美國3名黑人男子，決定向美國航空公司入稟，控告該公司種族歧視，原因是他們在今年初搭乘美航一班航機時，機上一名白人乘客投訴不知明的乘客體臭，飛機隨即要求機上多位的黑人乘客下機，故他們認為航空公司有涉嫌種族歧視。

入稟的3名黑人乘客本身互不認識，他們在今年1月5日乘坐美航的客機從亞利桑那州的鳳凰城，前往紐約。然而在登機後，一名白人男乘客向空中服務投訴一名不知明乘客有體臭，機上的服務員之後要求多名黑人乘客落機。他們批評：「美航是因為我們是黑人而針對我們，要羞辱我們，要讓我們難堪。」他們指，除了他們3個外，還有另外5人被要求離開機艙。而他們其中一人在之前於洛杉磯出發時卻沒有出現問題。而更讓他們生氣，是在機長曾向乘客作出廣播，指是「體味」問題讓航機延誤，3名入稟者批評說法是誤導。