美國3黑人集體起訴美國航空種族歧視　因白人乘客投訴體臭而要求下機

美國3名黑人男子，決定向美國航空公司入稟，控告該公司種族歧視，原因是他們在今年初搭乘美航一班航機時，機上一名白人乘客投訴不知明的乘客體臭，飛機隨即要求機上多位的黑人乘客下機，故他們認為航空公司有涉嫌種族歧視。
入稟的3名黑人乘客本身互不認識，他們在今年1月5日乘坐美航的客機從亞利桑那州的鳳凰城，前往紐約。然而在登機後，一名白人男乘客向空中服務投訴一名不知明乘客有體臭，機上的服務員之後要求多名黑人乘客落機。他們批評：「美航是因為我們是黑人而針對我們，要羞辱我們，要讓我們難堪。」他們指，除了他們3個外，還有另外5人被要求離開機艙。而他們其中一人在之前於洛杉磯出發時卻沒有出現問題。而更讓他們生氣，是在機長曾向乘客作出廣播，指是「體味」問題讓航機延誤，3名入稟者批評說法是誤導。
3人認為美航因膚色原因而要求落機
其中一人又指：「這除了是因為我們的膚色以外根本沒有其他的原因。這明顯就是種族歧視。」美航原本打算為他們安排其他航班，不過由於同日沒有其他航班飛往紐約，故再批准他們重新登機。美航回應有關訴訟就表示：「我們會嚴肅看待所有指控，並希望乘客在搭乘時有正面的體驗。我們的團隊在調查事件，所有的指控不反映我們的核心價值以及對人的關懷。」
在2017年，美國一個有色人種的權益協會曾發出建議，指美航因為存有種族歧視問題，而不建議美籍黑人乘坐美航。直到第2年該公司修改有關政策才取消有關建議。