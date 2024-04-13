美國30歲媽卡在紡織廠機器身亡　來不及陪幼女長大

美國南卡羅萊納州一間紡織廠10日傳出工業意外。一名30歲的年輕媽媽科伊爾（Brianna Danielle Coyle），被同事發現竟離奇卡在機器中，送醫後仍回天乏術，留下一名年幼的女兒。
根據《紐約郵報》等報道，切羅基郡（Cherokee County）的驗屍官福勒（Dennis Fowler）表示，事發在當地的紡織廠「卡羅萊納棉紡廠」（Carolina Cotton Works）。一名員工在10日上午11時半許，發現科伊爾卡在紡織機器中。儘管受到驚嚇的同事趕緊將她送往切羅基醫療中心搶救，但科伊爾仍在當天下午1時宣告不治。
報導稱，科伊爾的社群網站個人資料顯示，她已婚並育有一名幼女，如今卻因這場意外從此天人永隔。她的繼母與父親紛紛發文哀悼稱，「我愛你，寶貝女孩，我會永遠想念你，我的心都碎了」。
據悉，科伊爾任職的「卡羅萊納棉紡廠」主要業務為生產醫用服、口罩、阻燃工作服和軍用裝備。事發後，該公司的發言人發布聲明稱，「今天工廠發生了一起悲慘事故，不幸的是，我們的一名員工身亡，我們深感悲痛，正在與當局合作進行調查」。目前，驗屍官辦公室正在與南卡羅萊納州職業安全與健康管理局調查這起事件。
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