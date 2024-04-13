美國30歲媽卡在紡織廠機器身亡　來不及陪幼女長大

根據《紐約郵報》等外媒，切羅基郡（Cherokee County）的驗屍官福勒（Dennis Fowler）表示，事發在當地的紡織廠「卡羅萊納棉紡廠」（Carolina Cotton Works）。一名員工在10日上午11時半許，發現科伊爾卡在紡織機器中。儘管受到驚嚇的同事趕緊將她送往切羅基醫療中心搶救，但科伊爾仍在當天下午1時宣告不治。

美國南卡羅萊納州一間紡織廠10日傳出工業意外。一名30歲的年輕媽媽科伊爾（Brianna Danielle Coyle），被同事發現竟離奇卡在機器中，送醫後仍回天乏術，留下一名年幼的女兒。

根據《紐約郵報》等報道，切羅基郡（Cherokee County）的驗屍官福勒（Dennis Fowler）表示，事發在當地的紡織廠「卡羅萊納棉紡廠」（Carolina Cotton Works）。一名員工在10日上午11時半許，發現科伊爾卡在紡織機器中。儘管受到驚嚇的同事趕緊將她送往切羅基醫療中心搶救，但科伊爾仍在當天下午1時宣告不治。

報導稱，科伊爾的社群網站個人資料顯示，她已婚並育有一名幼女，如今卻因這場意外從此天人永隔。她的繼母與父親紛紛發文哀悼稱，「我愛你，寶貝女孩，我會永遠想念你，我的心都碎了」。