美國33歲副警長「拘留」女子　載到偏僻路邊逼口交判12年半

這款警察！美國阿拉巴馬州一名色警戴維森（Joshua Davidson），目前已變成階下囚，理由是他擔任警官期間，曾在臨檢時把一名女性載到荒涼的路邊，逼迫對方為他口交得逞。

女子稱如果當下反抗會被槍殺

據美國司法部本月（8月）25日的聲明指出，戴維森犯下的罪行是在2020年1月30日發生，當時他還在任阿拉巴馬州副警長，在執行攔檢時竟然把一名停下受檢的女子當場「拘留」，據受害女子表示，戴維森用警車「把我載到一條陰暗又荒涼的路邊，強迫我幫他口交。」被害女子當下怕如果不配合，會被戴維斯開槍，只好就範，事後馬上去報案，戴維森也在同年7月於新罕布夏州被司法部法警逮捕，並引渡至阿拉巴馬州，他曾經在格林維爾警局、巴特勒郡及克倫肖郡警長辦公室服務，犯下這宗罪行前只在阿拉巴馬州警長辦公室工作3個月。

戴維森旋即面臨綁架、人口販賣等指控，他也終於在今年（2023年）5月，承認性侵該名受害女子，本月25日法院宣判，他得關12年半，據檢方當天發的新聞稿內容：「今天的判決釋出一項明確的訊息，就是濫用職權性侵被押女性的警官將因非法行為面臨長期監禁，司法部不會容忍曾宣誓要服務及保護社區的執法人員，做出不當的性行為。」今年33歲的戴維森下半輩子的黃金時光得在牢中度過。

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