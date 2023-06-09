美國35歲非裔母代幼子出頭遭鄰居當場槍殺　疑涉種族歧視群情洶湧

記者陳怡伶／綜合報道
美國佛羅里達州35歲非裔女子歐文斯(Ajike “AJ” Owens)因孩子遭到白人鄰居攻擊，她氣得跑去找女鄰居理論時，竟然在家門口被對方開槍射殺。事發後警方礙於法律規定並未立即逮捕開槍者。由於黑人遭到白人射殺，這起事件引發了黑人族群的抗議，要求逮捕開槍者。目前警方已拘留開槍者，案件正在調查中。
綜合美媒報道，2日晚間佛羅里達州奧卡拉(Ocala)一棟公寓大樓附近，歐文斯的孩子們在家附近空地玩耍，58歲白人女鄰居突然對他們大吼大叫，孩子嚇得離開，其中1人不小心把iPad掉在女鄰居家中附近地上，孩子正打算去撿時，女鄰居竟然拿起溜冰鞋扔到他身上。四子之母的歐文斯得知事件後，前往女鄰居家想要理論並取回iPad，沒想到才剛到家門口，便在9歲兒子面前遭開槍射殺。
兩年多二人多次衝突報警
一名住在案發現場對面的女士史密斯 (Lauren Smith) 告訴《美聯社》，她目睹了歐文斯的兒子來回踱步，並不斷地大喊着「她開槍殺了我媽媽」。
死者家屬代表律師克倫普(Benjamin Crump)指控，女鄰居當初對孩子們罵了很多種族歧視的話，認為事件與仇恨犯罪有關。不過，當局尚未證實這宗槍殺案是否與種族仇恨有關。警方表示，死者與鄰居長期不合，自2021年1月以來，警方已接獲至少6次關於2人起衝突的通報。
《堅守陣地法》容許自我防衛
根據佛羅里達州的《堅守陣地法》（Stand-your-ground law）規定，當在受到威脅或者感到威脅時，即使動用的手段可能致命，人民有權保護自身或者他人。因此在事發後，警方無法確認女鄰居當時是否是因為人身安全受到威脅，因為自我防衛才會開槍，所以未立刻進行逮捕。
負責偵辦此案件的相關人員向《CNN》表示：「當局正在確認使用致命武力是否合理。一旦收集和分析所有證據後，將迅速做出起訴決定」。不過歐文斯母親表示，事發當時，女鄰居根本連門都沒有打開就開槍，而且女兒身上也沒有帶任何武器，希望警方能盡快幫他們伸張正義。
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