美國35歲非裔母代幼子出頭遭鄰居當場槍殺　疑涉種族歧視群情洶湧

記者陳怡伶／綜合報道 美國佛羅里達州35歲非裔女子歐文斯(Ajike “AJ” Owens)因孩子遭到白人鄰居攻擊，她氣得跑去找女鄰居理論時，竟然在家門口被對方開槍射殺。事發後警方礙於法律規定並未立即逮捕開槍者。由於黑人遭到白人射殺，這起事件引發了黑人族群的抗議，要求逮捕開槍者。目前警方已拘留開槍者，案件正在調查中。 綜合美媒報道，2日晚間佛羅里達州奧卡拉(Ocala)一棟公寓大樓附近，歐文斯的孩子們在家附近空地玩耍，58歲白人女鄰居突然對他們大吼大叫，孩子嚇得離開，其中1人不小心把iPad掉在女鄰居家中附近地上，孩子正打算去撿時，女鄰居竟然拿起溜冰鞋扔到他身上。四子之母的歐文斯得知事件後，前往女鄰居家想要理論並取回iPad，沒想到才剛到家門口，便在9歲兒子面前遭開槍射殺。

Florida mom of 4 shot dead through door by neighbor during years-long feud over kids playing https://t.co/fEJyy9Cwl7 pic.twitter.com/vma5hztfup — New York Post (@nypost) June 6, 2023