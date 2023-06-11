美國36歲男街頭打鬥遭流浪漢持刀捅死　警揭死者為通緝犯曾殺露宿者

記者彭巧蓁／綜合報道

紐約街頭日前上演真人MMA格鬥，當地時間9日早上在人來人往的十字路口，有2名男子不知為何起了衝突，竟然就在斑馬線上打了起來。期間曾有路人試圖勸架，但最後其中一人還是慘遭對方用刀刺死。

受害者赤手空拳

據《紐約郵報》報道，起衝突的是34歲的流浪漢格雷夫斯 (Nisean Graves)及一名36歲的男子。兩人不知為何在大馬路上打了起來，格雷夫斯手上拿著一把刀子，而受害者無懼格雷夫斯手上的武器，赤手空拳與他對打。

從現場拍下的目擊影片可以看到，有一名正巧路過的護士見狀斥責兩人，衝突場面有一度冷靜了下來，但隨後那名赤手空拳的男子還是遭格雷夫斯持刀攻擊，送醫後不治身亡，現場遺留大片血跡。