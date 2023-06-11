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國際
2023-06-11 18:30:08

美國36歲男街頭打鬥遭流浪漢持刀捅死　警揭死者為通緝犯曾殺露宿者

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紐約街頭有二名男子上演真人格鬥，最後演變成謀殺案。（圖／翻攝自Twitter）

記者彭巧蓁／綜合報道

紐約街頭日前上演真人MMA格鬥，當地時間9日早上在人來人往的十字路口，有2名男子不知為何起了衝突，竟然就在斑馬線上打了起來。期間曾有路人試圖勸架，但最後其中一人還是慘遭對方用刀刺死。

受害者赤手空拳

據《紐約郵報》報道，起衝突的是34歲的流浪漢格雷夫斯 (Nisean Graves)及一名36歲的男子。兩人不知為何在大馬路上打了起來，格雷夫斯手上拿著一把刀子，而受害者無懼格雷夫斯手上的武器，赤手空拳與他對打。

從現場拍下的目擊影片可以看到，有一名正巧路過的護士見狀斥責兩人，衝突場面有一度冷靜了下來，但隨後那名赤手空拳的男子還是遭格雷夫斯持刀攻擊，送醫後不治身亡，現場遺留大片血跡。

涉案流浪漢曾因性侵罪入獄

檢察官表示，格雷夫斯和受害者打了幾分鐘，然後他亮出了刀子；沒有武器的受害者向格雷夫斯踢了一腳，格雷夫斯同時揮舞著刀刺向了受害者的胸部，男子隨即倒在地上，痛苦地以雙手摀著胸口。雖然男子被緊急送往醫院，但大約一個小時後就因傷重不治身亡。

雖然紐約警方沒有公布受害者姓名，但巴爾的摩警察局證實，該名男子就是在馬里蘭州涉嫌謀殺一名流浪漢的通緝犯。另一方面，格雷夫斯則是一名3級性犯罪者，並因在弗農山性侵一名16歲女孩未遂而被判入獄九年，如今要再加上一樁刺傷致死的謀殺罪。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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