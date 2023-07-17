美國39歲男40顆人頭骨陪瞓、家中還有各種骸骨　稱：它們是我朋友

哈佛醫學院（Harvard Medical School）6月爆出太平間盜賣遺體醜聞，美國聯邦調查局（FBI）循線調查器官買賣黑市，查到一名39歲男子諾特（James Nott）有重大嫌疑，日前調查人員在諾特家中發現 40顆人類頭骨，諾特還向調查人員表示：「這裡只有我死去的朋友。」（Only my dead friends）

發現人類遺骸及AK-47自動步槍

美國《CNN》報道，FBI探員2022年夏天接到舉報，被舉報人家中搜出人類器官、皮膚等遺骸，他向FBI透露一處非法買賣人體器官的網站，進而發現哈佛醫學院太平間經理洛吉（Cedric Lodge）盜賣學校受贈的遺體器官，接著又查到諾特以「威廉‧柏克」（William Burke）的假名，在網路發布人類遺骸待售的消息。FBI探員於今年7月11日帶着搜索令，到諾特位在肯塔基州的住處，FBI探員進門前，特別詢問諾特家中是否有其他人，諾特竟回「這裏只有我死去的朋友」。FBI探員接著在諾特家中發現40顆人類頭骨，有的直接放在床頭「陪伴」諾特入睡，另外找到脊髓、股骨、髖骨等人類遺骸，以及1個印有哈佛醫學院的書包，以及AK-47自動步槍和其他殺傷性武器。

這場搜查之後，諾特被捕，但他身上目前只有2011年犯下的「非法持有未經註冊之破壞性裝置」重罪，8月4日將提審。現在又發現大量詭異頭骨，《CNN》聯繫諾特的公設辯護人，但未得到回覆。

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