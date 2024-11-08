美國43隻獮猴逃出實驗室　警方強烈建議關好門窗

美國南卡羅萊納州的一個小鎮，有至少43隻普通獮猴（rhesus macaque）由實驗室中逃脫，當地警方「強烈建議」居民鎖好門窗。

據美媒報道，當地時間6日下午 1 點左右，有大批恆河猴從耶馬西（Yemassee）的阿爾法創世紀（Alpha Genesis）靈長類動物研究中心中逃出，工作人員已在附近設下陷阱，但據耶馬西警察局表示，目前還沒抓到半隻猴子。

動物從未被用於測試

耶馬西鎮行政長官加恩斯 （Matthew Garnes）在記者會上表示，由於阿爾法創世紀中心的一名新員工打開了猴子圍欄的門，導致猴子逃跑。據治安官辦公室稱，警方正在使用熱成像攝影機搜尋這些「逃犯」。

據警方公布的資料，這些獮猴都是非常年輕的雌性，每隻重6到7磅（約2.7公斤至3.1公斤）。耶馬西警察局發表聲明，這些動物從未被用於測試，阿爾法創世紀公司的發言人也證實這些動物年紀還太小，不會攜帶疾病。