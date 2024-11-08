美國43隻獮猴逃出實驗室　警方強烈建議關好門窗

美國南卡羅萊納州的一個小鎮，有至少43隻普通獮猴（rhesus macaque）由實驗室中逃脫，當地警方「強烈建議」居民鎖好門窗。
據美媒報道，當地時間6日下午 1 點左右，有大批恆河猴從耶馬西（Yemassee）的阿爾法創世紀（Alpha Genesis）靈長類動物研究中心中逃出，工作人員已在附近設下陷阱，但據耶馬西警察局表示，目前還沒抓到半隻猴子。
動物從未被用於測試
耶馬西鎮行政長官加恩斯 （Matthew Garnes）在記者會上表示，由於阿爾法創世紀中心的一名新員工打開了猴子圍欄的門，導致猴子逃跑。據治安官辦公室稱，警方正在使用熱成像攝影機搜尋這些「逃犯」。
據警方公布的資料，這些獮猴都是非常年輕的雌性，每隻重6到7磅（約2.7公斤至3.1公斤）。耶馬西警察局發表聲明，這些動物從未被用於測試，阿爾法創世紀公司的發言人也證實這些動物年紀還太小，不會攜帶疾病。
涉事公司供生物研究服務
警方卻警告民眾：「這些猴子容易受驚，任何額外的噪音或動作都可能使捕捉行動失敗，因此強烈建議居民保持門窗緊閉，以防止這些動物進入房屋。如果您發現任何逃跑的動物，請立即聯繫911，並且不要接近牠們。」
根據阿爾法創世紀公司的官網資料，他們在全球範圍內提供最高品質的非人靈長類動物產品和生物研究服務，包括血清、血漿、全血和組織樣本。
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