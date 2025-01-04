美國47歲「人間芭比」IG擁百萬粉絲　接受兒子輸血保青春

美國一名沉迷於整容的網紅，自稱是「人間芭比」。近日她宣稱將進行輸血手術，23歲兒子願意捐獻他的血液，讓她的細胞恢復活力，以常保青春不老。
據外媒報道，來自美國洛杉磯的47歲網紅伊格萊西亞斯（Marcela Iglesias）多年來在整容手術上花費了近10萬美元（約77.8萬港元），對於自己的外形相當有自信，自稱是「人間芭比」。
「開啟了維持體內年輕細胞的新時代」
為了讓自己永保青春，伊格萊西亞斯異想天開，認為年輕血液可使細胞活化，於是聲稱將在今年初進行輸血手術，並表示她的23歲兒子願意捐獻他年輕的血液供她使用，現在正在尋找能夠安全執行這項手術的醫生。
伊格萊西亞斯表示，她在嘗試幹細胞療法後開始了解這種治療方法，後來發現年輕捐贈者的細胞有很多好處：「輸血開啟了維持體內年輕細胞的新時代，尤其是來自自己的兒子或女兒的血液。輸血可以帶來新鮮的紅血球，將氧氣輸送到全身，血漿攜帶蛋白質和凝血因子，非常適合幫助止血或癒合。就像旅行者在長途旅行後喝一口水讓身體恢復活力一樣。」
未經過嚴格測試
伊格萊西亞斯在IG上擁有120萬粉絲，並經常受邀出席紅毯和電視節目。但對於她驚世駭俗的說法，許多網友還是無法接受，認為她已走火入魔。
值得注意的是，美國食品和藥物管理局 (FDA) 已發出警告，使用年輕捐贈者血漿等治療方法尚未經過嚴格的測試來確認其安全性和治療效果。
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