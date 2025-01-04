美國47歲「人間芭比」IG擁百萬粉絲　接受兒子輸血保青春

美國一名沉迷於整容的網紅，自稱是「人間芭比」。近日她宣稱將進行輸血手術，23歲兒子願意捐獻他的血液，讓她的細胞恢復活力，以常保青春不老。

據外媒報道，來自美國洛杉磯的47歲網紅伊格萊西亞斯（Marcela Iglesias）多年來在整容手術上花費了近10萬美元（約77.8萬港元），對於自己的外形相當有自信，自稱是「人間芭比」。

「開啟了維持體內年輕細胞的新時代」

為了讓自己永保青春，伊格萊西亞斯異想天開，認為年輕血液可使細胞活化，於是聲稱將在今年初進行輸血手術，並表示她的23歲兒子願意捐獻他年輕的血液供她使用，現在正在尋找能夠安全執行這項手術的醫生。