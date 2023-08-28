美國4800機師涉醫療紀錄失實受查 60人被勒令停飛 有人涉隱瞞病情又詐領疾病津貼

機師身體及精神狀態關乎飛行安全。美國聯邦機構調查約4,800名機師，懷疑有人醫療紀錄失實，一面向航空部門隱瞞身體或精神疾病，以便繼續執業飛行，一面又藉病情領取退伍軍人殘疾津貼，而相關疾病恐讓他們不適合駕機，因而影響飛行安全。報道指，機師身體檢查是草率辦事。

美國約三分一商用及民航機師是退役軍方飛行員。《華盛頓郵報》報道，這次被調查的均為退役軍方機師，他們向聯邦航空管理局(FAA)稱自己健康狀況可以擔當飛行工作，卻未通報正在領取身心殘疾相關的退伍軍人福利。

飛行安全｜退伍軍人事務部調查

美國退伍軍人事務部的調查人員2年多前藉由交叉比對聯邦機構資料庫而發現上述情況，但FAA卻未公開細節。

FAA發言人萊納(Matthew Lehner)坦承他們對約4,800名「可能涉及醫療紀錄提交錯誤資料或陳述不實」的機師調查，目前約一半的個案已完成調查，FAA已對約60名顯然會危及飛行安全的機師下達停飛令。

飛行安全｜600民航機師受查

有知情官員透露，接受調查的機師中約600人有駕駛民航機執照，其他人則多為能飛貨機、為企業客戶或旅遊公司駕機的商用執照。

專家表示，這項調查反映FAA用於篩選機師的醫療系統長年存在漏洞，未通報的健康風險個案數量之大，已對飛行安全構成威脅。