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國際
2024-11-16 18:15:35

美國58歲拳王泰臣迎戰27歲網紅　中段呼吸困難後捱打落敗

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前重量級拳王泰臣（右）與網紅傑克保羅對戰。（圖／美聯社）

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美國前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）為Netflix節目重返賽場，對上27歲的網紅傑克保羅 (Jake Paul) 。這場比賽從還沒登場前就話題不斷，成為有史以來投注最多的拳擊比賽，吸引全美超過7萬人觀看。

這幾天，美國體壇都被泰臣和保羅的拳擊賽洗版。這是58歲的泰臣自2005年以來，睽違19年再次參加職業比賽，這次他對上的是27歲的網紅傑克保羅，他的拳擊生涯甚至不到5年。

「他更像是一個小丑」

這場眾所矚目的賽事在開打之前就話題不斷。比賽的前一天，兩人進行過磅，當時雙方互相叫陣，泰臣甚至趁保羅不注意時打了他一巴掌，讓保羅氣得狂飆髒話，差點就要提前開打。

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賽前，泰臣曾表示自己對於保羅的看法，直言「他更像是一個小丑」，還說自己甚麼都不擔心，一定會拿下勝利。

對手打出大左勾拳

正式比賽於美東時間15日登場，保羅很快就佔據了主導地位，最終他以80-72、79-73、79-73 的一致判定獲勝，擊敗了前拳王泰臣，他的職業生涯戰績提升至11勝1負。

據《紐約郵報》報道描述，原本泰臣出擊時充滿侵略性，很快在第一回合就讓保羅陷入了困境。但到了第二回合，泰臣呼吸困難，而到了第三回合，保羅成了進攻者，打出了幾記大左勾拳。泰臣動作緩慢，幾乎無法移動或躲避保羅的猛攻，使他輸掉了比賽。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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