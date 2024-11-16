美國58歲拳王泰臣迎戰27歲網紅　中段呼吸困難後捱打落敗

美國前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）為Netflix節目重返賽場，對上27歲的網紅傑克保羅 (Jake Paul) 。這場比賽從還沒登場前就話題不斷，成為有史以來投注最多的拳擊比賽，吸引全美超過7萬人觀看。

這幾天，美國體壇都被泰臣和保羅的拳擊賽洗版。這是58歲的泰臣自2005年以來，睽違19年再次參加職業比賽，這次他對上的是27歲的網紅傑克保羅，他的拳擊生涯甚至不到5年。

「他更像是一個小丑」

這場眾所矚目的賽事在開打之前就話題不斷。比賽的前一天，兩人進行過磅，當時雙方互相叫陣，泰臣甚至趁保羅不注意時打了他一巴掌，讓保羅氣得狂飆髒話，差點就要提前開打。