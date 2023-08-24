美國6旬服飾店老闆掛彩虹旗　遭反LGBT男子辱罵開槍射殺

記者陳怡伶／綜合報道
美國加州一名66歲的女子卡爾頓（Laura Ann Carelton），因在其經營的服裝店外高掛代表支持LGBTQ族群的彩虹旗，18日遭到一名男子開槍射殺。警方在追捕開槍兇嫌時，因為對方拒絕把槍放下，兇嫌也遭到警方當街射殺。
警方最後將男子擊斃
綜合《ABC NEWS》與《紐約郵報》報道，在加州聖貝納迪諾（San Bernadino）山區經營服飾店的卡爾頓18日下午5時在她的店門口，和一名男子為了彩虹旗發生衝突，後來遭到對方開槍射殺。據悉，男子當時講出了許多對於彩虹旗的貶低字眼。
警方並未公開開槍兇嫌的身分，兇嫌在犯案後立即逃逸，警方追捕時發現他手上持有手槍，雙方因為發生「致命武力衝突」，警方最後將男子擊斃。
彩虹旗多次被不同的人移走
卡爾頓28歲的女兒阿里（Ari Carleton）表示， 她的母親「無所畏懼」。她補充說，卡爾頓一直是社區的支柱，深受當地許多人的愛戴。自商店開業以來，懸掛在店門口的的彩虹旗多次被不同的人移走：「每當有人扯下店門口的彩虹旗時，母親就會再立起一面更大的彩虹旗作為回應。」
當地LGBTQ組織也發布聲明哀悼：「今天對於我們和LGBTQ群體來說是非常悲傷的一天，卡爾頓自己並非LGBTQ+族群，但她卻願意花費時間提供幫助和倡導，我們懷念她」。
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