美國6旬服飾店老闆掛彩虹旗　遭反LGBT男子辱罵開槍射殺

卡爾頓被槍殺後，許多人帶著鮮花到店門口致意。（圖／翻攝Andrew Divoff Official臉書）

記者陳怡伶／綜合報道

美國加州一名66歲的女子卡爾頓（Laura Ann Carelton），因在其經營的服裝店外高掛代表支持LGBTQ族群的彩虹旗，18日遭到一名男子開槍射殺。警方在追捕開槍兇嫌時，因為對方拒絕把槍放下，兇嫌也遭到警方當街射殺。

警方最後將男子擊斃

綜合《ABC NEWS》與《紐約郵報》報道，在加州聖貝納迪諾（San Bernadino）山區經營服飾店的卡爾頓18日下午5時在她的店門口，和一名男子為了彩虹旗發生衝突，後來遭到對方開槍射殺。據悉，男子當時講出了許多對於彩虹旗的貶低字眼。

警方並未公開開槍兇嫌的身分，兇嫌在犯案後立即逃逸，警方追捕時發現他手上持有手槍，雙方因為發生「致命武力衝突」，警方最後將男子擊斃。