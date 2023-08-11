美國6歲男童持槍攻擊學校女老師　犯案後吹噓「是我殺了她」

記者鄒慈芸／綜合報道

美國一名6歲男童，1月時在家中拿走了母親的槍，到學校對著女老師發動攻擊，不過他在事後，卻沒有意識到事情的嚴重性，反而驕傲吹噓「是我槍殺了她」。

前一晚拿了母親的槍放進書包

根據法庭文件，男孩就讀於維珍尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）的里奇內克小學（Richneck Elementary School），他在今年1月6日到校時，疑似在課堂上與女老師茨維爾納（Abby Zwerner）發生衝突，在下課時走到她的辦公桌旁，掏出夾克口袋裏的9毫米手槍，對老師的胸口射擊。

警方獲報後，火速趕到現場逮捕男童，並將當時還在校園裡的學生疏散至體育館，確保他們的安全，聽到槍聲趕來的另一名女老師告訴警方，當她進入教室，看到男童雙手交叉，嘴裏不斷罵著髒話，男童表示，他在前一晚拿了母親的槍放進書包，因為時間不夠，他只來得及裝一顆子彈。