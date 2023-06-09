美國6歲童家中撿到槍開火射傷1歲弟弟　去年全美同類意外致最少158死

記者陳怡伶／綜合報道

美國密西根州底特律（Detroit）一名6歲男童日前在家中「撿到槍」，竟然朝著年僅1歲的弟弟連開2槍，子彈擊中了弟弟的臉頰與左肩，所幸送醫治療後情況穩定。警方表示，事發當時孩子的父母一人在後院，另一人則在街上，未善盡看管責任，目前正在配合警方調查。

打中弟弟臉頰及左肩

《CBS》報道，事件7日晚間發生在密西根州底特律市，一名6歲男童在家裏拾獲一把已上膛的半自動手槍，朝著一旁坐在嬰兒搖椅中的1歲弟弟開了2槍，一槍打中臉頰，另一槍射中左肩，所幸男嬰送醫後情況穩定，沒有生命危險。

底特律警局助理局長費茲傑拉德（Charles Fitzgerald）在記者會上說，孩子能活下來已經「非常非常幸運」。據悉，警方尚未針對這起案件逮捕任何人，但已着手進行調查。