美國6歲童家中撿到槍開火射傷1歲弟弟　去年全美同類意外致最少158死

記者陳怡伶／綜合報道
美國密西根州底特律（Detroit）一名6歲男童日前在家中「撿到槍」，竟然朝著年僅1歲的弟弟連開2槍，子彈擊中了弟弟的臉頰與左肩，所幸送醫治療後情況穩定。警方表示，事發當時孩子的父母一人在後院，另一人則在街上，未善盡看管責任，目前正在配合警方調查。
打中弟弟臉頰及左肩
《CBS》報道，事件7日晚間發生在密西根州底特律市，一名6歲男童在家裏拾獲一把已上膛的半自動手槍，朝著一旁坐在嬰兒搖椅中的1歲弟弟開了2槍，一槍打中臉頰，另一槍射中左肩，所幸男嬰送醫後情況穩定，沒有生命危險。
底特律警局助理局長費茲傑拉德（Charles Fitzgerald）在記者會上說，孩子能活下來已經「非常非常幸運」。據悉，警方尚未針對這起案件逮捕任何人，但已着手進行調查。
母外出父正修理柵欄
底特律警方表示，事發當下，男童的媽媽正在街上，孩子的父親當時正在後院修理柵欄，並和一名叔叔和其他幾名孩子待在一起，屋內並沒有任何大人。費茲傑拉德指出，男童雙親正在配合警方調查，當局也申請了搜查令將搜索這座屋子，調查結果提交檢方後才能確定是否起訴。
報道指出，密西根州自2015年以來，發生了超過110宗涉及兒童的槍擊案件，1月也曾發生一名5歲男童開槍擊中自己的意外。
新法案要求妥善保管槍械
密西根州州長惠特莫（Gretchen Whitmer）於4月正式簽署一項法案，明文規定了槍枝保存的安全要求，若知道未成年人在場或可能在場，槍枝就必須卸除彈藥並放在上鎖的置物箱或容器內，新法將於2024年生效，違反規定者可能被判輕罪，最高可處93天監禁或不超過500美元（約3919港元）的罰金，若因未能妥善保存槍枝導致傷害，將可依嚴重程度處以最高15年有期徒刑或1萬美元（約7.84萬元）以下罰金。刑期與罰金亦可合併處之。
據槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）研究報告指出，每年美國都有數百名兒童在家中的壁櫥、床頭櫃等地方，取得沒有安全保護、已上膛的槍枝。2022年追蹤到的兒童意外槍擊案件就高達355宗，造成158人死亡與212人受傷。
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