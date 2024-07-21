美國64歲婦被誤判劫殺終獲釋　40多年冤獄創美國紀錄

美國密蘇里州64歲的婦女海姆（Sandra Hemme）被指控在1980年犯下謀殺罪，被判處無期徒刑。在坐牢43年後，法官近日推翻其定罪判決，海姆在7月19日獲釋。她也成為美國史上因冤獄服刑最久的女受刑人。

根據《美聯社》報道，海姆離開了密蘇里州奇利科西（Chillicothe）的監獄。她在附近的公園與家人團聚，她開心擁抱了姐妹、女兒和孫女。

服刑期間施暴涉兩罪

「清白專案」（Innocence Project）的法律團隊指出，海姆是美國有史以來因寃罪服刑最久的女受刑人。海姆獲釋後不願對媒體發表談話，辯護律師代替她告訴媒體，她要馬上去醫院探視因腎衰竭住院的父親，「她已經等很久了」。

報道稱，海姆被指控在1980年，持刀殺害圖書館員潔希克（Patricia Jeschke），被判處無期徒刑。海姆在服刑期間，先後於1984年因施暴被判刑2年，以及在1996年用刀片攻擊監獄工作人員，被判10年有期徒刑。檢察機關主張，海姆的犯行對自己與他人構成威脅，她應該為這2罪另外服刑。