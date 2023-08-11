美國66歲男子為撒父親骨灰　獨自到國家公園遠足疑似熱死

記者彭巧蓁／綜合報道
美國熱浪不斷，全國各地都有熱死案例傳出。一名德州男子被發現陳屍在猶他州拱門國家公園（Arches National Park），家人表示他是去撒父親骨灰的途中死於中暑。
來自奧斯汀的66歲男子亨德里克斯(James Bernard Hendricks) 在穿越西部前往內華達山脈時在猶他州停留，他計劃將父親的骨灰撒在內華達州里諾（Reno）郊外的一座山峰上。據悉他一個人在拱門國家公園裏徒步旅行，很可能因高溫、脫水和高海拔而迷失了方向。
當天氣溫高達攝氏37.8 度
據公園管理單位表示，本月1日上午，亨德里克斯被通報失蹤後，搜救隊在步道起點停車場發現了他的車輛。 當天稍晚在步道外進行搜查時，在距離起點約4公里處發現了亨德里克斯的屍體。死者家人表示，他是一位經驗豐富的徒步旅行者，但他的遺體旁的水瓶是空的。
家人說他很可能在7月29日早上進行了一次長途徒步旅行，這是亨德里克斯被目擊還活着的最後日期，然後在同一天的第二次較短的徒步旅行中死亡。當天該地區的氣溫高達攝氏37.8 度，而亨德里克斯的妹妹後來發現他一直在服用可能導致脫水的藥物。
國家公園管理局和格蘭德縣治安官辦公室正在調查這宗死亡事件。雖然官方死因尚未確定，但高溫和海拔高度被認為是「相關因素」。
今年已有多宗遠足人士疑似熱死事件
今年夏天，美國大部分地區出現了破紀錄的高溫。一名俄勒岡州婦女週五在鳳凰城北部徒步旅行時死亡，當局稱她的死亡似乎與高溫有關。上個月，一名加州男子被發現死在死亡谷國家公園的車內。國家公園管理局當局表示，該男子的死亡似乎是由於酷熱造成的。
同樣是在七月，兩名婦女被發現在內華達州南部的一個州立公園內死亡。警方沒有公布有關徒步旅行者可能死因的任何細節，但該州南部地區仍處於高溫警告狀態，當天的最高氣溫為攝氏45度。
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