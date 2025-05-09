美國69歲樞機主教普雷沃斯特成為新一任教宗 名號「良十四世」

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，齊集梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。

17:55更新︰ 第二輪投票過後，西斯汀教堂煙囪於當地時間周四中午，再次冒出黑煙，即暫未選出新教宗。樞機團周四下午會再投票，預料至當地時間周四下午5時半後(本港時間周四深夜11時半後)會有結果。

各樞機主教在當地周三(7日)下午進入西斯汀教堂。經過約4小時後，第一輪投票有結果，煙囪到周三晚上約9時(即本港時間周四凌晨約3時)冒出黑煙，意味未能選出新教宗。

首日會議只進行一次投票，之後每天最多可以進行4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分之二多數票。各樞機主教會在周四(8日)早上返回西斯汀教堂，再次投票。