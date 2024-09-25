美國7天內「反常」處決5死囚 專家解釋：純屬巧合

巧合到令人毛骨悚然……美國在最近7天內有5個州已執行或將會執行死刑，宗數「異常」之多，情況與美國多年來執行死刑次數與死刑支持度雙雙下降的趨勢相反。專家解釋，死刑「擠在一起」執行，純屬巧合。
21年來首見
這5宗死刑個案中，第一場在南卡羅來納州，已於本月20日執行；第二與第三場分別在密蘇里州和德州，兩名死囚於24日被處決。根據非牟利組織「死刑資訊中心」數據，如果第四、五名死囚，如排定的於26日在阿拉巴馬州和俄克拉荷馬州行刑，將會是自2003年7月至今的21年來，美國首次在7天內處決5名死囚。
美國執行死刑將達1600宗
死刑資訊中心執行總監馬厄(Robin Maher)指出，若阿州和俄州這兩宗死刑於本周如期執行，聯邦最高法院1976年恢復死刑以來的行刑數將滿1,600宗。馬厄直指，密州與德州一天內兩名死囚伏法實屬罕見，而同一星期內有3人在兩天期間先後被處決，同樣很不尋常。
法學專家解釋
但另有專家指，美國7天內執行5宗死刑雖然反常，但純粹是因為死囚用盡上訴途徑後，各州法院或州政府官員剛好都選在差不多的日期行刑而己，換言之，純屬巧合。
內布拉斯加大學、專門研究死刑制度的法學院教授柏格(Eric Berger)說：「除了巧合，我不知道還有甚麼原因。」他說，死刑執行時間有可能因為某些因素而耽擱。以南卡羅來納州死囚為例，州政府曾無法取得注射所需的藥劑，俄克拉荷馬州曾因行刑過程出錯，一度暫停執行死刑。