美國7天內「反常」處決5死囚 專家解釋：純屬巧合

巧合到令人毛骨悚然……美國在最近7天內有5個州已執行或將會執行死刑，宗數「異常」之多，情況與美國多年來執行死刑次數與死刑支持度雙雙下降的趨勢相反。專家解釋，死刑「擠在一起」執行，純屬巧合。

21年來首見

這5宗死刑個案中，第一場在南卡羅來納州，已於本月20日執行；第二與第三場分別在密蘇里州和德州，兩名死囚於24日被處決。根據非牟利組織「死刑資訊中心」數據，如果第四、五名死囚，如排定的於26日在阿拉巴馬州和俄克拉荷馬州行刑，將會是自2003年7月至今的21年來，美國首次在7天內處決5名死囚。