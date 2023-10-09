美國7旬老人最低工資做足42年　公司「退休禮」惹眾怒

美國一名70多歲工人約翰在一間工廠工作42間從未遲到、缺勤，領著最低薪資做了42年，但公司在他退休時竟給他一份很糟糕的退休禮，讓約翰的同事看了超生氣。這名老人的同事索妮亞（Soniah）9月30日在在TikTok上發布一段影片，並配上文字說明那天是約翰工作的最後一天，他是一名在倉庫工作的工人，影片中也能看到他在進行包裝的工作。索妮亞說，約翰工作了42年，但公司卻給他一個最糟糕的道別。
「萬能」倉庫工人 令同事工作變得更輕鬆
索妮亞稱讚約翰可能是倉庫最厲害的工人，不僅會駕駛堆高機，也會接訂單，讓大家的工作變得更加輕鬆。索妮亞說約翰從不抱怨、熱愛工作，每天都準時上班，而且其實並沒有打算要退休，但公司讓他退休，而他的退休禮竟是一份燒烤和一張證書！索妮亞生氣表示，這簡直就像是不屑的說「謝謝你的忠誠囉！」影片曝光後引發大量網友熱議，索妮亞也在網友的支持下開了一個GoFundMe集資頁面，短短6天就有許多網友贊助約翰超過美金3萬6千元（約台幣115萬元）。索妮亞表示自己一開始上傳影片並沒有什麼意圖，只是為了紀念約翰退休；後來索妮亞又上傳了另外一段影片，是約翰發現這麼多人捐款給他，感到相當訝異。
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