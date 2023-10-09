美國7旬老人最低工資做足42年　公司「退休禮」惹眾怒

美國一名70多歲工人約翰在一間工廠工作42間從未遲到、缺勤，領著最低薪資做了42年，但公司在他退休時竟給他一份很糟糕的退休禮，讓約翰的同事看了超生氣。這名老人的同事索妮亞（Soniah）9月30日在在TikTok上發布一段影片，並配上文字說明那天是約翰工作的最後一天，他是一名在倉庫工作的工人，影片中也能看到他在進行包裝的工作。索妮亞說，約翰工作了42年，但公司卻給他一個最糟糕的道別。

@m3nta11y1ll1 This was sad to see him leave with just a piece of paper saying he worked for 42 years. ♬ come into my arms - november ultra