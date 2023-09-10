美國7歲壽星女遊州立公園撿到2.95卡鑽石　原來日日都有人「執到寶」

記者鄒慈芸／綜合報道

一名來自美國阿肯色州的7歲女孩布朗（Aspen Brown），9月1日參觀默默弗里斯伯勒（Murfreesboro）的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）時，發現了一顆2.95卡的金棕色鑽石，成為該公園今年發現的第二大鑽石。

「近年來見過最美麗的鑽石之一」

阿斯彭的父親表示，當天他帶着女兒和母親，一起去公園玩，慶祝她的生日，他們前往公園鑽石搜尋區的北側，當時阿斯彭覺得很熱，想坐下來一會兒，所以她走到柵欄邊的大石頭準備坐下，接着她發現了一顆豌豆大小的寶石，興奮地喊著「爸爸！爸爸！我找到了一個！」，隨後一家人到公園的鑽石鑑定中心，確認了他們發現的寶石是鑽石。

公園助理主管考克斯（Waymon Cox）稱，阿斯彭發現的鑽石，具有金棕色的顏色和閃閃光澤，是一顆完整晶體，沒有破碎刻面，他更盛讚：「這無疑是我近年來見過最美麗的鑽石之一。」