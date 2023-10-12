美國7歲女童遭生日氣球奪命 母歷喪女悲慟 FB籲家長注意鋁箔氣球風險

美國田納西州一名7歲女童在生日派對後，弄破裝飾用的氣球來玩，詎料卻意外被34吋大「7」字鋁箔氦氣球的殘骸蓋著頭部，被母親發現時已昏迷，送院不治。暫未知女童是因吸入氦氣中毒，還是被氣球覆蓋臉部導致窒息。母親經歷喪女之痛，在Facebook發文警告家長各種氣球都可能暗藏危機。

母親查納(Channa Kelly)表示，9月24日她為女兒亞歷山德拉(Alexandra)舉行7歲生日派對，用了一個34吋大的「7」字鋁箔氦氣球和10個乳膠氣球做布置，但從沒想過這個鋁箔氣球會奪命。一周後的10月1日，她陪著女兒把所有乳膠氣球戳破，女兒問能否也戳破「7」字氣球，她說可以，因沒意識到有危險，便到臥室小睡一會，讓女兒在客廳繼續玩。

女童臉部朝下倒地昏迷

查納醒來後發現，女兒臉部朝下趴在地上，頭部被「7」字氣球的殘骸纏著，已不省人事。她致電911後立即為女兒做心肺復甦，直到醫護到場接手，惜女兒最終仍返魂乏術。查納寫道：「我(當時)歇斯底里地哭泣，處於徹底震驚之中，不敢相信剛才發生的事情。我的女兒、唯一的孩子真的走了。那奪走我寶貝的東西，就是她的生日氣球。這真的難以理解。」暫未能確定女童是死於窒息，還是氦氣中毒，驗屍報告要等4至6個月才出爐。