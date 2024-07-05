美國70年時裝連鎖店申破產保護　CNN：消費者減開支

據CNN3日報導，Bob's Stores於1954年在美國康涅狄格州米德爾敦（Middletown）創立，原名是Bob's Surplus，後來陸續開設分店，販賣鞋類、工作服、運動服、團體服等，之後經歷了幾次被收購，直到2022年被出售給GoDigital Media Group，目前有超過一半的門市都在康涅狄格州。

綜合多家美媒報道，近日，擁有70年歷史的美國知名連鎖零售服飾店「Bob's Stores」宣布將結束營業，且已申請破產保護，將會關閉旗下全部21家門市，未來幾周會陸續清算庫存。

供3折至7折不等優惠

Bob’s Stores總裁巴頓（Dave Barton）在一份新聞稿中證實： 「非常遺憾，由於我們公司的財務狀況，必須對Bob’s Stores進行清盤。」他對70年來顧客的支持表示感謝：「我們知道，顧客記得我們曾經陪伴他們度過生命中的重要時刻。」Bob's鼓勵顧客儘早前往附近門市，以便在商品出清前選購到心儀的折扣商品，禮品卡在7月14日前都可以使用。

據報道，包括麻薩諸塞州、新罕布什爾州、新澤西州、紐約、羅德島的所有Bob's門市都在清倉大拍賣，提供3折至7折不等的優惠。CNN指出，由於消費者支出縮減、通脹上升，Bob's Stores在今年加入一系列零售商店的破產行列。

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